L'Atletico Madrid, come altri top club europei, sono interessati a Dries Mertens: il Napoli non lo lascerà andare a gennaio, ma trattenerlo in estate sarà difficile.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Non è una situazione facile, ma è molto, molto, importante. Il futuro di Dries Mertens è in bilico. Colpa di quella clausola di rescissione da appena 32 milioni di euro. Il belga piace a tutti, ma già nella finestra invernale del calciomercato riceverà offerte importanti. Il Napoli però non ha intenzione di lasciarlo andare.

Gli azzurri sono in piena lotta per lo Scudetto, sono primi in classifica e vogliono tornare a vincere la Serie A, cosa che non gli riesce dalla stagione 1989-90. Questa volta però la squadra sembra matura, proprio per questo non ci pensano nemmeno a vendere Mertens durante il calciomercato invernale. E proveranno a trattenerlo anche oltre.

Il problema è che l’Atletico Madrid, proprio come altri top club (su tutti il Bayern Monaco, il Barcellona e il Manchester United), sono pronti a far partire l’offensiva. Gli spagnoli in particolare, consapevoli che perderanno presto Griezmann, hanno individuato proprio in Mertens il sostituto ideale del francese.

Vota anche tu! Il Napoli ha sbagliato a mettere una clasuola di rescissione da 32 milioni nel contratto di Mertens? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Il Napoli ha sbagliato a mettere una clasuola di rescissione da 32 milioni nel contratto di Mertens? Condividi



Calciomercato Napoli, si lotta per trattenere Mertens

In estate Mertens ha rinnovato con il Napoli fino al 2020. Nel contratto dell’attaccante belga è stata inserita una clausola i rescissione, valida solo per l’estero, da soli 32 milioni di euro. Evidente come si volesse sfavorire un suo passaggio alla Juventus, per evitare di ripetere quanto accaduto nel calciomercato del 2016 con Gonzalo Higuain. Il problema però è che già a gennaio diversi club proveranno a strapparlo al Napoli.

Il club di De Larurentiis gli ha chiesto di non farsi attrarre dalle sirene straniere almeno fine a fine stagione, per lottare insieme per lo Scudetto. Il giocatore belga già in passato ha preferito il Napoli a tanti top club, come da lui stesso ammesso:

Per il Napoli ho rifiutato Barça, Chelsea e Cina.

Lo farà anche a gennaio. E per il calciomercato estivo il Napoli proverà ancora a trattenerlo, magari alzando quella clausola che spaventa così tanto. Non è una situazione facile, ma è molto, molto, importante.