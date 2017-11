Per competere per lo scudetto fino all'ultimo l'Inter vuole rinforzarsi durante il calciomercato di gennaio: probabile l'arrivo in prestito del brasiliano Ramires.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

E ora arrivano i nostri. Se fosse un film, i dirigenti dell’Inter direbbero qualcosa del genere. I nerazzurri stanno lottando per lo scudetto, e vogliono continuare a farlo ancora a lungo. Per questo nel calciomercato di gennaio Walter Sabatini cercherà rinforzi freschi da inserire in rosa. E dovranno essere di assoluta qualità.

Il primo nome sulla lista dei desideri del tecnico dell’Inter Luciano Spalletti è quello di Ramires. Il centrocampista brasiliano ha giocato per cinque stagioni e mezzo con il Chelsea. È sempre stato titolare inamovibile. Poi, a gennaio, ha deciso di farsi attrarre dai soldi cinesi e di passare al Jiangsu, altra squadra controllata da Suning.

Ora Ramires vuole tornare nel grande calcio per provare a strappare la qualificazione per i mondiali che si giocheranno la prossima estate in Russia. Per questo, come confermato dal Corriere dello Sport, la trattativa di calciomercato è molto avanzata. Il brasiliano, infortunato che sta recuperando da un infortunio, ha già dato il proprio placet al trasferimento, e fra l’Inter e il club cinese non ci possono essere problemi di trattativa: si può chiudere con un prestito secco.

Calciomercato Inter, si strige per Ramires

L’idea sarebbe quella di prendere Ramires per sei mesi: da gennaio a giugno, insomma. L’occasione è quindi ottimale. Si potrebbe prendere un giocatore di qualità ed esperienza, che porterebbe però anche fisicità al centrocampo dell’Inter. Poi, nel calciomercato estivo, i nerazzurri proverebbero il tutto per tutto per Arturo Vidal, che non sta vivendo un momento positivo al Bayern Monaco e che vorrebbe tornare a giocare in Italia.

Ramires potrebbe arrivare a Milano già a dicembre, per affrettarne i tempi di inserimento. Questo anche per aiutare Spalletti che deve ancora pensare a come impiegarlo: il brasiliano potrebbe infatti esser schierato davanti alla difesa in un 4-2-3-1 oppure in mediana in un 4-3-3. All’Inter ci credono. Come credono nello scudetto. Anche perché per gennaio arriveranno i rinforzi.