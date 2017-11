Il pilota spagnolo centra l'ennesima pole della sua carriera e si avvicina sempre di più alla vittoria del sesto titolo mondiale. Zarco e Iannone in prima fila, Rossi settimo.

33 minuti fa di Daniele Rocca

Ultime qualifiche della stagione 2017 di MotoGP. A strappare la pole position è il solito Marc Marquez: un rullo compressore durante le prove ufficiali. Nonostante la caduta in Q2, infatti, il campione del mondo in carica è stato l'unico a scendere sotto al muro del 1'30''. Solo nono tempo per Andrea Dovizioso, che domani partirà dalla terza fila. Servirà una super rimonta al pilota della Ducati per sperare nel miracolo mondiale. Il titolo della MotoGP è sempre più lontano.

Tornando al turno del sabato: applausi per Zarco e Iannone, che chiudono la prima fila alle spalle della Honda numero 93. Piccola delusione per gli spagnoli Lorenzo e Pedrosa, solo quarto e quinto. Bravo Michele Pirro a precedere in griglia Valentino Rossi, che chiude le qualifiche settimo.

MotoGP, i fratelli Espargarò in Q2

A Valencia sono i fratelli spagnoli a festeggiare nella prima parte di qualifiche: Pol con la sua KTM, Aleix in sella all'Aprilia. Sono i due Espargarò a i più veloci della Q1 in MotoGP. Alle loro spalle Maverick Vinales, grande escluso dalla Q2 e che domani dovrà partire dalla tredicesima casella della griglia.

Chi invece avrebbe potuto approdare in Q2 è Cal Crutchlow, se non fosse stata per quella scivolata a 2 minuti dal termine del turno. Fuori dai top 12 anche Danilo Petrucci: poco feeling in tutto il weekend per il pilota della Ducati Pramac, servirà una bella rimonta in gara per chiudere la stagione nel migliore dei modi.

Marquez in pole position a Valencia

È una furia Marc Marquez. Il leader del mondiale di MotoGP attacca sin dalla prima curva: giro iniziale per scaldare la gomma e poi scende sotto il muro del minuto e mezzo, l'unico ad esserci riuscito. Secondo tempo per Jorge Lorenzo, autore però di una scivolata che rischia di compromettere la seconda parte di Q2. Lontanissimo Andrea Dovizioso, solo dodicesimo.

Si torna ai box per mettere la gomma morbida. Al rientro in pista subito colpo di scena, con la caduta di Marc Marquez, la 27esima dall'inizio della stagione (quasi tutte in prova). Ma nessuno riesce a fare meglio del suo tempo (1'29'897). Recupera appena tre posizioni Dovizioso, che domani partirà dalla terza fila, nono tempo per il forlivese. Iannone primo degli italiani (terzo), seguito da Pirro e Rossi (sesto e settimo).

Griglia di partenza

PRIMA FILA: 1 - Marquez; 2 - Zarco; 3 - Iannone.

SECONDA FILA: 4 - Lorenzo; 5 - Pedrosa; 6 - Pirro.

TERZA FILA: 7 - Rossi; 8 - A. Espargarò; 9 - Dovizioso.

QUARTA FILA: 10 - Rins; 11 - P. Espargarò; 12 - Miller.

