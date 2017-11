Maglia mostrata ai tifosi avversari: Messi non è stato il primo

Chi invece ha fatto scoppiare il putiferio è stato Fekir: la sua esultanza provocatoria nel derby contro il Saint-Etienne ha causato l'invasione di campo dei tifosi avversari. È servito l'intervento della polizia per sedare gli animi. Come tutte le mode, ha i suoi pro e i suoi contro.

E poi ci sono gli esempi dopo Messi . Di Cristiano Ronaldo ne abbiamo già parlato, ma per restare in tema di accese rivalità, emblematico è il caso Icardi. Tripletta nel derby contro il Milan e la sua numero 9 che sventola a San Siro dopo il rigore del 3-2.

Ronaldinho ha fatto scuola, non è una novità. Anche nel modo di esultare dopo un gol. E a quasi dieci anni di distanza un suo connazionale ha pensato di festeggiare nello stesso modo: si tratta di Marcelo, che durante i tempi supplementari della finale di Champions League (stagione 2013/2014) ha condannato l'Atletico alla sconfitta. Abbraccio con Bale e maglia alzata nel cielo di Lisbona ancor prima di sollevare la coppa.

Tre anni più tardi lo ha fatto anche con la camiseta blaugrana. Il numero 10 del Barcellona, dopo aver segnato uno dei suoi gol memorabili contro il Milan, preso dall'euforia si tolse la maglia e la mostrò a tutto il Camp Nou. Un gesto che ovviamente non ha creato polemiche, davanti al pubblico di casa.

Prima di arrivare a Barcellona, Ronaldinho lasciò il segno con la maglia del Paris Saint-Germain. I tifosi parigini ricordano tutt'ora quella doppietta nel classico francese contro il Marsiglia (ottobre 2002), celebrata dal brasiliano con la maglia alzata al cielo. Ma non fu l'unica volta che Dinho esultò in quel modo.

L'andata della Supercoppa di Spagna ci ha lasciato nella memoria diverse immagini. A dispetto del risultato e delle polemiche arbitrali, la foto che ha catturato l'attenzione di tutti facendo il giro del web è quella di Cristiano Ronaldo che mostra la maglia al Camp Nou. Impossibile non parlare di vendetta nei confronti di Lionel Messi che, solo pochi mesi prima, aveva ammutolito i tifosi del Real con la stessa esultanza.

