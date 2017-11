Abbiamo giocato su FIFA 18 l'andata dei playoff Mondiali tra Svezia e Italia: ecco com'è andata.

8 condivisioni 5 stelle

5 ore fa

Stasera alle ore 20.45 va in scena la sfida tra Svezia e Italia valida per l'andata dei playoff Mondiali. Gli Azzurri dovranno fare a meno dell'infortunato Simone Zaza, al suo posto al fianco di Ciro Immobile ci sarà Andrea Belotti. Negli scandinavi ci sarà la stella del Lipsia Emil Forsberg, in assoluto il pericolo numero per la squadra di Ventura. Nell'attesa del match, noi di FOX Sports abbiamo simulato la gara con joypad e console su FIFA 18. Ecco com'è andata a finire.