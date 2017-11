Il gallese nuovamente ai box per un infortunio muscolare.

un'ora fa

Triste dirlo, ma ormai non fa più notizia. Gareth Bale si è infortunato per l'ennesima volta, la 20esima da quando veste la maglia del Real Madrid. Il conto va aggiornato di continuo.

Il gallese era da poco tornato a disposizione di Zidane dopo essersi messo alle spalle un problema al polpaccio sinistro che lo ha tenuto lontano dai campi per circa un mese. Ora un nuovo guaio muscolare che dovrebbe costringerlo a un altro mese di stop.

La conferma arriva dal club madrileno che ha emesso un comunicato sul sito ufficiale

Gareth Bale, dopo aver avvertito un fastidio alla gamba sinistra, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno riscontrato una rottura fibrillare del muscolo adduttore lungo della gamba sopracitata.

Real Madrid, altro infortunio per Gareth Bale

Il Real Madrid non ha specificato i tempi di recupero, lo ha fatto invece AS, quotidiano da sempre vicino alle vicende dei blancos. Bale dovrebbe stare in infermeria tre o quattro settimane, salterà quindi il derby contro l'Atletico Madrid (in programma il 18 novembre alle 20.45 su FOX Sports).

L'obiettivo del gallese - giunto al terzo infortunio in stagione - è ora quello di recuperare per il Mondiale per Club in cui il Real Madrid debutterà il 13 dicembre. Il 23 dicembre alle ore 13 è invece in programma un altro appuntamento imperdibile: il Clasico contro il Barcellona.