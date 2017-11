Il terzino del Bologna scalda gli animi quando mancano poche ore a Svezia Italia: "Verratti è diffidato, lo provocheremo per fargli perdere la testa".

6 ore fa

Mancano poche ore ormai a Svezia-Italia, match valido per l'andata dei playoff Mondiali. In palio un preziosissimo pass per Russia 2018, gli Azzurri non possono farselo sfuggire. L'avversario però è ostico, venderà cara la pella e farà di tutto per vincere. Di tutto.

Lo ha detto chiaramente Krafth, terzino svedese del Bologna:

Se gli italiani li stressi, si innervosiscono. Noi dovremo provare a fargli perdere la testa. Soprattutto a Insigne. Verratti? È uno che ogni tanto si arrabbia, nel campionato francese si è visto. È anche diffidato (cosù come Chiellini, Parolo, Verratti e Immobile, ndr), bisognerà parlargli un po' sporco...

Non ha dubbi Krafth quando gli viene chiesto chi toglierebbe a Ventura: