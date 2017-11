L'ex difensore di Milan e Lazio presenta l'andata dei playoff Mondiali tra Svezia e Italia: "Gli Azzurri hanno solo da perdere, la preoccupazione è palpabile".

Non sarà una prima volta assoluta per l'Italia. Gli Azzurri hanno già disputato un altro spareggio per andare al Mondiale: era il 1997, l'avversario di turno era la Russia. Passammo noi grazie a un 1-1 in trasferta e a un 1-0 a Napoli.

In quella squadra giocava Alessandro Nesta, pochi meglio di lui possono presentare la sfida di questa sera tra Svezia e Italia. L'attuale allenatore del Miami FC ha parlato in un'intervista rilascia al Corriere dello Sport.

Lo spareggio è pericoloso, soprattutto per una squadra come l'Italia che ha solo da perdere. Ci sono pressione e preoccupazione. Il mio consiglio? Siano forti e dimostrino quello che valgono. La Svezia avrà molti stimoli, ma sanno anche loro di essere inferiori.

Poi uno sguardo al campionato italiano e ai piccoli Nesta che stanno crescendo:

Dico Rugani, Romagnoli e Caldara. La mia speranza è che ripetano la mia carriera, per riuscirsi devono giocare la Champions League.

Inevitabile, quando mancano 8 giorni, parlare di derby:

Con Totti abbiamo iniziato a giocarli quando avevo 8 anni, ho perso il conto di quanti ne abbiamo fatti. Quello vinto 2-0 il 23 aprile 1995 è il più bello. Il 18 novembre vedremo un derby d'alta classifica, c'è tanto in palio. Mi auguro vinca la Lazio.

Infine parla della possibilità di allenare in Italia: