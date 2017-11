Lewandowski negli ultimi mesi ha espresso alcune perplessità sulla filosofia del Bayern Monaco: i bavaresi potrebbero venderlo per puntare su Icardi.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

In Germania i brontoloni non sono mai piaciuti. Lì sono abituati alla perfezione. O almeno così pensano. Per questo non c’è mai motivo di lamentarsi. Robert Lewandowski però non la pensa proprio così. Per lui al Bayern Monaco c’è qualcosa che non va. E quel qualcosa riguarda il calciomercato, ed è piuttosto importante.

L’attaccante polacco ha infatti un timore: siamo sicuri che il Bayern Monaco, non spendendo più di 40 milioni per un singolo giocatore, possa realmente continuare a competere con gli altri top club europei? Lewandowski qualche dubbio ce l’ha e lo ha espresso pubblicamente. Cosa che ai tedeschi non piace particolarmente.

Due mesi fa, la prima volta che Lewandowski ha criticato la filosofia dei bavaresi sul calciomercato, Rummenigge si è limitato a una tirata d’orecchie. Ora però le conseguenze potrebbero essere molto, molto diverse. Sembra infatti che il polacco possa incredibilmente esser ceduto. In Premier League lo corteggiano, e il Bayern Monaco, per sostituirlo, pensa a Mauro Icardi.

Su Lewandowski ci sono il Manchester City (allenato da Guardiola, con cui Robert ha lavorato a Monaco) e il Chelsea, che non sarebbe particolarmente soddisfatto di Morata. I club inglesi i soldi per strappare il bomber al Bayern ce li hanno, e dopo tanti anni in Bundesliga per lui cambiare campionato sarebbe anche stimolante.

Curiosamente però l’Inter, per sostituirlo, farebbe proprio quel che ha chiesto Lewandowski, vale a dire spendere finalmente (molto) più di 40 milioni per un singolo giocatore. I bavaresi, stando a quanto riportato dal Sun, starebbero infatti pensando al bomber dell’Inter Mauro Icardi. Sarebbe indubbiamente un vero e proprio colpo di calciomercato anche perché l’argentino ha ben 5 anni in meno rispetto al polacco. Per Icardi però l’Inter chiederebbe non meno di 100 milioni, e solo nel caso in cui non dovesse riuscire a qualificarsi per la Champions League. Il Bayern però ci pensa, anche perché in un colpo solo riuscirebbe a ringiovanire la rosa, a investire più di 40 milioni sul calciomercato e a liberarsi di un brontolone. Meglio di così…