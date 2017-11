Nell'andata dei playoff Mondiali il ct Ventura dovrà fare a meno dell'attaccante Valencia, fermato dal riacutizzarsi di un vecchio problema al ginocchio sinistro.

2 ore fa

Era il più atteso nella doppia sfida contro la Svezia, si era meritato la convocazione a suon di gol e non aspettava altro che ripagare la fiducia di Ventura. Ma Simone Zaza non sarà in campo domani sera tra le fila dell'Italia per colpa del riacutizzarsi di un vecchio problema al ginocchio sinistro.

Come riferisce Sky Sport, l'attaccante del Valencia partirà ugualmente con la squadra per Stoccolma ma è da considerare indisponibile. Al suo posto, al fianco di Ciro Immobile, giocherà il Gallo Belotti, reduce da una lesione di primo/secondo grado del legamento collaterale e capsulare mediale del ginocchio destro.

Un infortunio che il centravanti del Toro si è messo appena alle spalle e che quindi non gli consentirà di essere al top della condizione.