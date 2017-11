In Liga ha segnato un solo gol in 11 partite, ma resta ottimista e punta addirittura al Pichichi.

22 minuti fa di Marco Ercole

A Cristiano Ronaldo non importa se i media, come è normale che sia, si stiano domandano cosa gli stia accadendo. In particolare, negli ultimi giorni, si sono concentrati su quella non esultanza dopo il gol di Isco al Las Palmas, dovuta - almeno così sembra - alla mancata riconoscenza dello spagnolo nei confronti del suo assistman: il portoghese, appunto.

E non gli interessano neanche quelle statistiche così insolite per uno come lui: appena un gol in 11 partite di Liga, per la media di una rete ogni 48 tiri.

C’e qualcosa che non va in Cristiano, è evidente. Ma nonostante questi numeri, proprio dopo la partita con il Las Palmas, negli spogliatoi si è lasciato andare a una promessa. Che può apparire fin toppo ambiziosa, se volete anche arrogante. Ma che sa tanto di opera di auto convincimento per tentare di tornare sugli standard che lo hanno fatto tornare a vincere il Pallone d’Oro, quelli che in stagione ha mostrato finora "solo" in Champions League.

Cristiano Ronaldo, sereno anche senza gol

Così, in quello spogliatoio, Cristiano Ronaldo ha spiazzato tutti, scommettendo su se stesso vincitore del Pichichi, la classifica cannonieri della Liga guidata attualmente da Leo Messi a 12. Un gesto che conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, l’enorme consapevolezza dei suoi mezzi nonché la sua fiducia di tornare a essere quello di sempre.

È sereno, Cristiano Ronaldo, convinto che si tratti solo di un momento passeggero, perché quel pallone non potrà sempre uscire di un soffio, come accaduto anche contro il Las Palmas.

Prima o poi entrerà, come è sempre successo. E quando arriverà quel momento, probabilmente CR7 non si fermerà più, segnando come suo solito montagne di gol anche in campionato. Per questo ha deciso di aspettare quel momento cruciale con serenità, senza dare troppo peso alle critiche. Lo ha voluto far sapere a tutti, con una sua foto in cui sorride postata su Instagram, corredata da un messaggio:

Così è come vivo la vita. Sorridente e positivo.

Perche il gol in campionato arriverà, è inevitabile per uno come lui. È solo questione di tempo. Tanto vale aspettare con il sorriso.