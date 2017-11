I catalani non mollano e presentano una nuova proposta al Liverpool per acquistare il brasiliano nel mese di gennaio: si tratta.

di Marco Ercole

Il Barcellona non si arrende. Anzi, rilancia. Il club catalano sta già preparando le sue prossime operazioni di calciomercato e ancora una volta in cima alla lista dei desideri di Valverde c'è lui, Philippe Coutinho, brasiliano del Liverpool corteggiato a lungo la scorsa estate ma non liberato dai Reds di Klopp.

È considerato il rinforzo perfetto perché capace di giocare come mezzala offensiva o, all'occorrenza, come esterno d'attacco. Sì, nello stesso tempo i responsabili del calciomercato blaugrana stanno valutando anche molti altri profili, ma quello di Coutinho è ancora l'obiettivo numero uno.

E rispetto al clima di guerra fredda della scorsa estate tra il giocatore e il Liverpool, adesso la situazione è molto meno tesa. Merito dell'incontro dello scorso settembre tra l'ex Inter, i suoi agenti e i dirigenti del Fenway Sports Group, cioè l'impresa statunitense proprietaria dei Reds: in quell'occasione si è parlato anche di un potenziale addio nel mercato invernale, a patto però che il Barcellona avesse proposto 150 milioni di euro.

Calciomercato, altra offerta del Barcellona per Coutinho

In realtà il Barcellona vorrebbe spendere leggermente meno, per questo - secondo quanto rivelato da sport.es - avrebbe già ricominciato la trattativa con il Liverpool, partendo da una base di 120 milioni di euro, cui andrebbero aggiunti dei bonus. E già così la distanza tra domanda e offerta non sembra insormontabile. In più il club catalano conta sulla volontà di Coutinho di giocare insieme a Messi nel prossimo futuro, tant'è che il ragazzo ha dato disposizioni ai suoi agenti di rifiutare ogni altra proposta.

Tra queste ovviamente c'è pure quella del Paris Saint-Germain dell'amico Neymar, che in Nazionale le sta provando tutte per convincerlo a seguirlo all'ombra della Torre Eiffel. In più, il rapporto tra Coutinho e Klopp non è più lo stesso da quando l'allenatore tedesco pose il suo veto in estate al trasferimento di calciomercato, anche a costo di tenerlo in tribuna tutta la stagione.

Poi i due sono arrivati a una tregua, ma insomma è chiaro che il feeling non possa essere quello di una volta. Per tutti questi motivi il Barcellona è convinto di poter riuscire a concludere l'operazione già a gennaio e così ha già aperto la trattativa. I discorsi sono stati riaperti e ciò che preme alla società di Bartomeu non è tanto quei bonus che dovrebbero portare la cifra complessiva vicina alla richiesta di 150, ma più che altro alla possibilità di dividere il pagamento in più tranche. I club hanno ricominciato a trattare: e questa volta potrebbe essere davvero quella buona.