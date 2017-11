Il classe 1997 del Cagliari si sta mettendo in mostra in Serie A e i sardi per lui chiedono 20 milioni. Secondo Moggi la Juve avrebbe già perfezionato il colpo.

5 ore fa di Elmar Bergonzini

Strategia confermata. Anche per il futuro prossimo. La Juventus, da anni, blocca i migliori giovani italiani sul calciomercato per prenderli prima che il loro prezzo lieviti. Lo ha fatto nelle scorse stagioni con Rugani, poi con Caldara, lasciato per un anno all’Atalanta, e ora vuole fare altrettanto con Nicolò Barella.

Il regista classe 1997 è una delle poche note positive della stagione del Cagliari. Nelle 12 partite di Serie A fin qui disputate ha totalizzato 1026 minuti, vale a dire circa 85 minuti di media a incontro. Titolarissimo. Inoltre è anche riuscito a segnare due reti, cosa che non guasta affatto. Venti anni compiuti a febbraio, è attualmente uno dei centrocampisti più interessanti del nostro calcio.

Proprio per questo la Juventus non vuole lasciarselo scappare. Dall’Under 15 all’Under 21 Barella è sempre stato convocato anche dalla nazionale italiana, il che ne certifica le qualità tecniche superiori alla media. Potrebbe essere quindi lui uno dei colpi bianconeri del prossimo calciomercato.

Calciomercato Juventus, si tratta Barella con il Cagliari

Il Cagliari però sa di avere un gioiellino per le mani e non lo vuole svendere, anzi. Sembra che i sardi chiedano 20 milioni di euro per lasciarlo libero. Non uno scherzo. I rumors, come spesso accade, si inseguono, anche se il centrocampista sardo ha provato a spegnere le voci di calciomercato dal ritiro della nazionale Under 21:

Non voglio pensare al mercato in questo momento. Tifo Cagliari, sono un figlio dell’isola, e sono anche particolarmente legato alla Sardegna.

La Juventus però non si fa frenare, al contrario. Anche perché proprio in queste ore l’ex dirigente bianconero Luciano Moggi, intervenuto su 7Gold, ha assicurato che in realtà la trattativa di calciomercato per il passaggio di Barella a Torino è già piuttosto avanzata:

Da quello che so il ragazzo è già della Juventus.

