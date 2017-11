Il giovanissimo trequartista africano ha impressionato con la sua Nazionale nel recente Mondiale Under-17. E ora fa gola a molte squadre europee.

3 ore fa di Daniele Minuti

Inter e Roma guardano al futuro e lo fanno mettendo nel mirino uno dei migliori talenti messi in mostra nel Mondiale Under-17 terminato lo scorso 28 ottobre: le due squadre italiane infatti sarebbero sulle tracce del maliano Abdoul Salam Ag Jiddou, detto semplicemente Jiddou.

Il giovanissimo trequartista è stato uno dei protagonisti della sua Nazionale, che dopo essere stata sconfitta nella finale dell'edizione giocata in Cile nel 2015, ha chiuso questo torneo perdendo quella per il 3° e 4° posto contro il Brasile.

Nonostante il campionato Mondiale sia stato letteralmente dominato dall'Inghilterra (che non solo ha vinto, ma ha ricevuto anche i premi di miglior giocatore e capocannoniere della competizione per Foden e Brewster), molti giovani interessanti di altre Nazionali hanno mostrato le loro qualità e Jiddou sembra essere diventato obiettivo di calciomercato di alcune grandi squadre europee.

Jiddou con la maglia del Mali

Il giocatore del Mali è un trequartista moderno, rapido e con un gran tiro da fuori. Grazie alla sua ottima corsa e buona fisicità (il ragazzo è un classe 2000, quindi potrà ancora crescere molto dal punto di vista della stazza), è stato spesso utilizzato anche come mezz'ala, anche se le sue caratteristiche sembrano essere quelle del classico numero 10, data anche la propensione a fornire assist ai compagni.

Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com, Jiddou (da alcune fonti trascritto come "Giddou") sarebbe entrato nel mirino di Inter e Roma su segnalazione degli osservatori mandati dalle due società in India per visionare i talenti più interessanti in chiave calciomercato scesi in campo al Mondiale.

Il ragazzo attualmente gioca in patria fra le fila del Guidars ma è molto probabile che, dopo le ottime prestazioni nel torneo Under-17 (in cui ha segnato un gol e fornito due assist), il suo approdo in Europa sia sempre più vicino. Le squadre italiane però dovranno battere la concorrenza dell'Arsenal, sempre molto attento sul calciomercato per quanto riguarda i giovani talenti.