Il campione del mondo dei pesi massimi provoca il pugile di Manchester senza andare troppo per il sottile

2 ore fa

Il campione del mondo dei pesi massimi di boxe Anthony Joshua non ha usato mezzi termini per richiamare ai suoi doveri di atleta Tyson Fury. Lo ha fatto stamattina con un tweet:

& @Tyson_Fury get fit you fat fuck — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) November 9, 2017

Anthony Joshua a Tyson Fury: "Devi dimagrire!"

Poche parole che non hanno bisogno di ulteriore traduzione. Anthony Joshua, detentore delle cinture IBF, WBA e IBO, ha così voluto stuzzicare Fury, indicato come uno degli sfidanti più papabili per un incontro che se davvero prendesse vita, riuscirebbe a calamitare l'attenzione di mezzo mondo. Prima però, Fury deve darsi da fare. Il pugile di Manchester, trent'anni il prossimo 12 agosto, non sembra preoccupato:

Ho già perso peso 8 o 9 volte in vita mia dopo essere stato grasso come lo sono ora. Quando ho dovuto affrontare Wladimir Klitschko pesavo circa 158 kg. Anche ora peso circa 158 kg e sono arrivato fino a 171, ma mi è bastato smettere di bere per qualche giorno.

Anthony Joshua, che di diete se ne intende, può dunque stare tranquillo: in caso di un faccia a faccia sul ring, Tyson Fury si farà trovare pronto. Magari meglio avvisarlo con un po' di anticipo.