The Phenomenal sconfigge Jinder Mahal e per la prima volta nella storia il titolo WWE cambia in Europa.

1 condivisione 0 stelle

8 ore fa di Marco Ercole

Dalla Manchester Arena va in scena la puntata di SmackDown, che tra pochi giorni farà tappa anche in Italia con gli appuntamenti dello show blu della WWE a Milano, Padova e Firenze. Sarà una puntata veramente ricca, con ben due titoli in palio e il solito “spettro” del contrattacco di Raw, a maggior ragione dopo la nuova “visita” di ieri.

Prima di tutto quello WWE di Jinder Mahal, con l’indiano che dovrà difendersi dal tentativo di AJ Styles, a poche settimane da Survivor Series.

In secondo luogo quello dei campioni di coppia di SmackDown, con lo scontro tra i detentori delle cinture, gli Usos, e gli sfidanti, cioè Shelton Benjamin e Chad Gable. Già annunciato poi il match misto tra Becky Lynch e James Ellsworth. Non resta che cominciare il racconto, come sempre nella rubrica WWE-ek SmackDown, a cura di FOX Sports.

WWE SmackDown

Shane McMahon è il primo a presentarsi sull’arena, subito dopo aver visto due filmati in cui AJ Styles e Jinder Mahal promettono di vincere il match di stasera. Il Commissioner di SmackDown chiama il New Day per congratularsi, visto che il loro intervento a Raw ha infatti consentito allo Shield di perdere i titoli di coppia.

I quattro festeggiano insieme, interrotti dall’arrivo di Kevin Owens e Sami Zayn.

I due si lamentano per essere stati esclusi da Survivor Series, ma Shane McMahon sottolinea come abbiano perso la loro occasione, oltre al fatto che entrambi pensino solo ai loro interessi e non al bene del brand. Poi ufficializza un incontro, tra Sami Zayn e Kofi Kingston. E il match comincia ora.

A HEATED war of words is kicking off #SDLive in Manchester between @FightOwensFight @SamiZayn @shanemcmahon & #TheNewDay! pic.twitter.com/DDCk1r02f7 — WWE (@WWE) November 8, 2017

Kofi Kingston (con Big E e Xavier Woods) vs Sami Zayn (con Kevin Owens)

Single Match

L’incontro viene vinto fin troppo agevolmente da Kofi Kingston, che chiude il discorso con un Springboard Crossbody. Subito dopo lo schienamento, Kevin Owens sale sul ring e comincia ad attaccare Kingston, prima di essere messo in fuga dagli altri membri del New Day.

Kofi Kingston sconfigge Sami Zayn.

What athleticism from @TrueKofi!!! #SDLive @SamiZayn @XavierWoodsPhD @WWEBigE pic.twitter.com/D3aFJM9Q2r — WWE Universe (@WWEUniverse) November 8, 2017

Randy Orton vs Rusev (con Aiden English)

Single Match

Si tratta dell’occasione per Rusev di entrare nel Team SmackDown a Survivor Series, ma il cliente è di quelli scomodi. Randy Orton è già nella squadra insieme a Shane McMahon, Nakamura e Bobby Roode e provvedere a eliminare il bulgaro, con la sua classica RKO, tirata fuori dal cilindro proprio quando Rusev sembrava sul punto di trovare il guizzo vincente. Il Team per ora resta composto da 4 uomini.

Randy Orton sconfigge Rusev.

No MAN or WOMAN is safe from @BeckyLynchWWE's STRAIGHT FIRE! #SDLive @realellsworth pic.twitter.com/ZwTcnN93Dq — WWE Universe (@WWEUniverse) November 8, 2017

Becky Lynch vs James Ellsworth

Mixed Single Match

Dopo essersi pizzicati nel backstage sulla differenza tra uomini e donne, Becky Lynch e James Ellsworth se la vedono sul ring. Il Manager di Carmella prova più volte a scappare, ma viene rimandato sul quadrato da Tamina, Lana, Charlotte e Naomi.

Alla fine prova a supplicare Carmella, baciandole le mani e abbracciandola, ma lei lo imprigiona nella Dis Arm Her, dalla quale Ellsworth esce cedendo subito.

Al termine dell’incontro Carmella sale sul ring, inizia a discutere con Becky Lynch, ma a sorpresa colpisce James con un Superkick, per poi andarsene.

Becky Lynch sottomette James Ellsworth.

No MAN or WOMAN is safe from @BeckyLynchWWE's STRAIGHT FIRE! #SDLive @realellsworth pic.twitter.com/ZwTcnN93Dq — WWE Universe (@WWEUniverse) November 8, 2017

Backstage

Charlotte sta parlando con Shane McMahon nel backstage riguardo la possibilità di un attacco da parte di Raw. I due vengono interrotti da Natalya, che si offre di sostituire Charlotte nel Team SmackDown per Survivor Series. Shane rilancia dicendo che a Hell in a Cell si è salvata solo grazie a una sedia e che la settimana prossima metterà in palio il suo titolo proprio contro Charlotte.

Per Commissioner @shanemcmahon, @NatbyNature will defend her #SDLive #WomensTitle NEXT WEEK against @MsCharlotteWWE! pic.twitter.com/fefskVm94R — WWE (@WWE) November 8, 2017

Shelton Benjamin e Chad Gable vs Usos (C)

SmackDown Tag Team Championship Match

I titoli di coppia di SmackDown vengono messi in palio e con essi anche la possibilità di scontrarsi con i campioni di Raw a Survivor Series. Shelton Benjamin e Chad Gable riescono a sconfiggere gli Usos, ma non a prendersi le cinture, perché l’incontro termina per conteggio fuori. E gli Usos restano così SmackDown Tag Team Champions.

Shelton Benjamin e Chad Gable vincono per count out. Gli Usos restano campioni.

.@WWEGable and @Sheltyb803 win by count-out, but @WWEUsos are still your #SDLive #TagTeamChampions. #TagTeamTitles pic.twitter.com/eH4fivhh79 — WWE (@WWE) November 8, 2017

AJ Styles vs Jinder Mahal (C) (con i Singh Brothers)

WWE Championship Match

Siamo arrivati al Main Event di questa puntata speciale di SmackDown a Manchester, quello con il titolo WWE in palio. AJ Styles se la vede con il campione Jinder Mahal e ovviamente anche con i Singh Brothers.

Nonostante le continue interferenze, The Phenomenal riesce a mettere ko i due manager indiani e ad allungare un piede sulla corda quando Jinder Mahal esegue The Khallas. Successivamente riesce a connettere la Phenomenal Forearm, a prendersi il titolo di campione WWE (per la prima volta nella storia in Europa) e diventare così lo sfidante di Brock Lesnar a Survivor Series.

EXCLUSIVE: The @WWEUniverse in Manchester was ready to party all night with the brand-new @WWE Champion @AJStylesOrg! #SDLive pic.twitter.com/WyyaOQySg2 — WWE (@WWE) November 8, 2017

AJ Styles batte Jinder Mahal e diventa campione WWE.

John Cena nel Team SmackDown a Survivor Series

Nelle ore successive alla puntata di SmackDown, poi, attraverso i suoi profili social ufficiali la WWE ha comunicato che il quinto membro del Team dello show blu per Survivor Series sarà a sorpresa il free agent John Cena!