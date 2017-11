L'ex fuoriclasse del Milan ha in mente otto proposte per rivoluzionare il calcio: sono state sperimentate martedì sera durante la partita tra FC Lisse e Quick Boys.

un'ora fa

Dai rigori fuori area alle rimesse con i piedi. Marco van Basten, responsabile dell'innovazione tecnologica della Fifa, ha in mente ben otto proposte per rivoluzionare radicalmente il calcio. E per portare avanti le sue idee, martedì sera ha partecipato alla partita tra FC Lisse e Quick Boys in cui sono state sperimentate. L'obiettivo dell'ex stella di Milan e Ajax è rendere il calcio più veloce e più attraente.