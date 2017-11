Giampiero Ventura sembra intenzionato ad accantonare il 4-2-4 per tornare al 3-5-2. In avanti, accanto ad Immobile, la novità è Simone Zaza.

2 ore fa di Andrea Raffaele Caracciolo

È giunta l'ora della verità per la Nazionale di Giampiero Ventura. Nel doppio confronto contro la Svezia, gli Azzurri si giocano la qualificazione ai prossimi Mondiali di Russia 2018. L'Italia parte senza dubbio con i favori del pronostico: solo una volta, nel '58, non ci siamo qualificati per il Mondiale. In quell'occasione, guidati da Alfredo Foni, perdemmo 2-1 contro l'Irlanda del Nord nell'ultimo match delle qualificazioni, rimanendo così esclusi dalla fase finale.

Venerdì 10 novembre sarà il giorno del match di andata. Con Svezia-Italia Giampiero Ventura si gioca gran parte del pass mondiale. Sì, perché un risultato negativo a Stoccolma potrebbe compromettere la qualificazione e rendere complicato il match di ritorno in un San Siro che ha già fatto registrare il tutto esaurito. E intanto a pochi giorni dalla gara iniziano a prendere corpo le probabili formazioni di Svezia-Italia.

Fino ad ora la Nazionale di Ventura non ha mai pienamente convinto soprattutto per il modulo utilizzato, quel 4-2-4 marchio di fabbrica del ct che non sembra adatto per questa squadra. Ecco perché il ct azzurro pare sempre più intenzionato a tornare al 3-5-2 che tanto bene ha fatto sotto la guida di Conte e che ha permesso all'attuale allenatore del Chelsea di battere proprio la Svezia ad Euro2016.

Playoff Mondiali, Svezia-Italia: le probabili formazioni

Il ct Ventura potrebbe dunque rispolverare il 3-5-2: si tratta sicuramente del modulo che offre maggiori garanzie ed è anche il preferito dai senatori del gruppo come Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini e De Rossi. Davanti a Buffon, si potrà dunque ricomporre la famosa BBC che ha fatto le fortune della Juventus e della Nazionale di Conte. A centrocampo certo del posto è De Rossi, che con la partita contro la Svezia taglierà il traguardo delle 117 presenze superando così Andrea Pirlo e diventando il quarto giocatore con più presenze in Nazionale (dietro solo a Buffon, Cannavaro e Maldini).

Ai suoi lati agiranno Verratti e Parolo, mentre sulle fasce ci saranno Candreva a destra e uno tra Spinazzola e Darmian a sinistra. In avanti spazio al capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile, pienamente recuperato dall'affaticamento che lo aveva colpito la scorsa settimana. In coppia con il bomber campano dovrebbe esserci Zaza, che ritrova la Nazionale grazie al grande avvio di stagione con la maglia del Valencia con la quale ha segnato 9 gol in 11 presenze in Liga.

Svezia (4-2-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, S. Larsson (Ekdal), Johansson, Forsberg; Berg, Toivonen. All.: Andersson.

Italia (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, De Rossi, Verratti, Darmian; Immobile, Zaza. All.: Ventura

Le alternative al 3-5-2

L'alternativa al 3-5-2 è molto simile a questo modulo: si tratta di un 3-4-1-2, con Parolo e De Rossi davanti alla difesa e Verratti dietro alle due punte per avere più peso in avanti. In questo caso si potrebbe anche vedere un giocatore più offensivo (come Insigne o Bernardeschi) al posto del centrocampista del PSG, con l'inserimento di un esterno più difensivo (ma che non disdegni comunque di avanzare) al posto di Candreva per non perdere troppo gli equilibri di squadra.

Altra formazione ipotizzabile potrebbe essere il 4-3-3. Un modulo sicuramente più offensivo e spregiudicato, che potrebbe essere usato magari nel match di ritorno in casa o a gara in corso in caso gli Azzurri dovessero recuperare il risultato. In questo caso, davanti a Buffon, potrebbero agire Chiellini e Bonucci con Darmian e Florenzi terzini. Centrocampo identico con De Rossi, Verratti e Parolo. In avanti, accanto a Immobile, spazio all'estro di Candreva e Insigne. Con questa formazione, oltre a Florenzi e Insigne, potrebbero trovare spazio anche El Shaarawy e Jorginho, due giocatori in grande forma fisica richiamati da Ventura per questo doppio confronto.

