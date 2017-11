Presenze, gol e titoli: la Pulce non è sazia e vuole conquistare altri primati.

Non è mai facile stare al passo di uno come Lionel Messi. In campo basta un minimo di disattenzione, fa una finta e ti ritrovi a terra al pari di Jerome Boateng. È difficile pure seguire le sue statistiche, quando scende in campo non sai mai quale record potrebbe infrangere.

Prima dell'inizio della stagione avevamo selezionato dieci obiettivi che l'argentino avrebbe potuto raggiungere nei campionati a venire. Quindici partite dopo, ne ha già ottenuti due: i 100 gol contro club stranieri (ora è a quota 101) e le 600 presenze con la maglia del Barcellona.

C'è però ancora qualche record su cui l'argentino potrebbe scrivere il suo nome. Alcuni sono di facile realizzazione, per altri si dovrà impegnare. Ma con l'incredibile stato di forma mostrato di recente, niente è impossibile.

Barcellona: Messi punta altri undici record

Presenze, gol e titoli. Queste le parole chiave delle prossime sfide del campione blaugrana. Ce la farà a superarle tutte?

1) Calciatore con più presenze nel Barcellona

Le 600 partite disputate con il Barcellona lo posizionano al terzo posto della classifica all-time del club blaugrana. Il record è di Xavi, con 767 apparizioni; segue Iniesta a 642. Anche Don Andrés, dunque, è in corsa per migliorare il punteggio dell'attuale centrocampista dell'Al-Saad.

2) Miglior marcatore con un solo club nei campionati europei

Il miglior marcatore di sempre con una sola maglia nei campionati europei è l'austriaco naturalizzato cecoslovacco Josef Bican, a segno in 410 occasioni con lo Slavia Praga. Messi è vicino, con i suoi 361 gol in Liga.

3) Miglior marcatore con un solo club in tutte le competizioni

Considerando tutte le competizioni, invece, al primo posto c'è Gerd Muller: 525 reti col Bayern Monaco dal 1964 al 1979. Ma la Pulce potrebbe superarlo già nella prossima partita, viste le sue 523 realizzazioni totali.

4) Calciatore con più gol in Champions League

Anche qui il numero dieci del Barcellona occupa la seconda posizione, con 97 gol. Il primo è Cristiano Ronaldo a quota 110.

5) Capocannoniere in Liga, Champions League e Coppa del Re nello stesso anno

L'argentino ha vinto la classifica marcatori della Champions League in cinque occasioni, mentre per quattro volte è stato il Pichichi della Liga e della Coppa del Re. Mai, però, ha ottenuto i tre titoli di capocannoniere nello stesso anno (nessuno c'è riuscito finora), fermandosi a due nel 2009-10 (Liga-Champions), 2010-11 (Champions-Coppa del Re), 2011-12 (ancora Liga-Champions) e 2016-17 (Liga-Coppa del Re).

6) Calciatore con più vittorie nella Liga

Messi ha vinto 298 partite nel campionato spagnolo. Meglio di lui hanno fatto Manuel Sanchis (312), Xavi (322, primatista col Barcellona), Raul (327), Zubizarreta (333) e Iker Casillas (334).

7) Calciatore con più Champions League

Il record di Paco Gento, vincitore col Real Madrid di sei Coppe dei Campioni, resiste addirittura dal 1966. Dietro lo spagnolo ci sono Alfredo Di Stefano, José Zarraga e il nostro Paolo Maldini, con cinque successi. La Pulce, come i compagni di squadra Iniesta e Piqué e il rivale Cristiano Ronaldo, è a quattro.

8) Calciatore con più titoli europei

Considerando anche i titoli europei, i primatisti sono tre: Paolo Maldini, Dani Alves e l'olandese Arie Haan, con nove vittorie. I già citati Messi, Iniesta, Piqué e Ronaldo sono tutti a quota sette.

9) Calciatore più titolato di sempre

Un altro traguardo raggiungibile è il numero di trofei complessivi vinti. La classifica è guidata da Maxwell (36 titoli), poi troviamo Ryan Giggs (35), Vitor Baia (33), Iniesta (32), Dani Alves, Gary Neville (31), Messi e Piqué (30).

10) Calciatore che ha vinto più volte la Scarpa d'oro

Nel palmarès della Scarpa d'oro, il nome dell'argentino è scritto quattro volte, come quelle di CR7. Dopo i successi datati 2010, 2012, 2013 e 2017, Messi punta ad ottenere il primato solitario.

11) Calciatore che ha vinto più volte il Pallone d'oro

È già il calciatore ad averne vinti di più (cinque), ma probabilmente Cristiano Ronaldo pareggerà i conti a fine anno. Chi sarà il migliore al termine delle rispettive carriere?