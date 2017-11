L'ex attaccante della Nazionale inglese aveva definito "un sopravvalutato" il giocatore del Real Madrid. E Bobo non gliele ha mandate a dire.

3 ore fa di Daniele Minuti

Sarebbe stato bello ammirarli insieme su un campo da gioco, ma a quanto pare per vedere Christian Vieri contro Gary Lineker abbiamo dovuto aspettare che entrambi facessero carriera come opinionisti sportivi in televisione.

L'ex attaccante della Nazionale inglese è sempre stato un tipo senza peli sulla lingua, e da qualche settimana ha focalizzato la sua attenzione su Karim Benzema: il giocatore del Real Madrid ha avuto un pessimo inizio di stagione e si è guadagnato le critiche da parte di Lineker, sia nelle trasmissioni a cui partecipa che sul suo profilo Twitter.

Questi attacchi sono stati mal digeriti non solo dai tifosi ma anche da alcuni addetti ai lavori, compreso Bobo che ha commentato le opinioni di Lineker dichiarando ironicamente di non capire come una persona che critica così un centravanti come Benzema possa lavorare in televisione.

Vieri attacca Lineker: "Come fa a lavorare in televisione?"

A metà ottobre, Lineker aveva scritto una serie di tweet polemici in cui accusava Benzema di essere un attaccante sopravvalutato, spesso paragonandolo a Harry Kane (giocatore per cui invece stravede) e dicendo che la fortuna del francese sia unicamente quella di aver giocato a lungo in una squadra forte come il Real Madrid.

Is it me or is Benzema a tad overrated? A goal every other game in a team as strong as Real Madrid is nada especial. Decent not great. — Gary Lineker (@GaryLineker) October 17, 2017

Harry Kane scores again. Thankfully Zidane thinks Benzema is the best so they won’t be interested in poaching him. — Gary Lineker (@GaryLineker) October 22, 2017

Queste critiche sono arrivate anche all'orecchio di Zinedine Zidane, che ha difeso il suo giocatore e connazionale definendolo un attaccante straordinario. Ma ieri ci ha pensato Bobo Vieri a rincarare la dose: durante una trasmissione su beIN Sports, l'ex attaccante di Inter, Milan e Juventus ha detto la sua:

Non so neanche perché Lineker lavori in tv, solo in Inghilterra potrebbe farlo. Tutti i suoi gol venivano fatti dall'area piccola, in più lui che era un attaccante dovrebbe sapere bene che un centravanti non va massacrato se non segna per qualche partita.

Nella serata di ieri è arrivata la replica di Lineker che ha commentato il video delle dichiarazioni di Vieri sempre sul suo account Twitter, semplicemente scrivendo "Lui è in televisione per fare domande sul calcio, il che implica sorprendentemente anche fare domande sui calciatori".