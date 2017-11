Il gol di Hurst nel 1966 e quello non assegnato a Lampard, nel 2010, fanno da sfondo all'amichevole internazionale del prossimo venerdì che sarà trasmessa su FOX Sports.

08 nov 2017 di Paolo Gaetano Franzino

Cinquantuno anni dopo il gol fantasma di Geoff Hurst, Inghilterra-Germania si giocherà con il supporto del VAR. A confermarlo è la Football Association, che testerà il 'Video Assistant Referee' in occasione dell'amichevole di lusso tra le due nazionali europee.

L'importante decisione arriva qualche giorno dopo il licenziamento del responsabile della tecnologia in campo della Bundesliga, l'ex arbitro internazionale Hellmut Krug, accusato dalla DFB – la federcalcio tedesca – di aver oggettivamente favorito lo Schalke durante la gara contro il Wolfsburg.

Sarà la prima volta Oltremanica per il VAR, che dovrebbe debuttare in FA Cup a inizio 2018. Per questo motivo, l'appuntamento è di quelli da non perdere: il match si disputerà a Wembley e verrà trasmesso in esclusiva su Fox Sports, canale 204 di Sky, a partire dalle ore 21 di venerdì 10 novembre. L'arbitro sarà il polacco Pawel Raczowski, il responsabile VAR Pawel Gil.

Inghilterra-Germania: nel 1966 il gol fantasma di Hurst...

Inghilterra-Germania fu la partita che decise l'edizione del Campionato Mondiale del 1966. La sfida tra i padroni di casa e i teutonici terminò 4-2 in favore dei primi, ma venne risolta solo ai tempi supplementari. Il grande protagonista della finale fu Geoff Hurst, autore di tre gol. Il secondo di questi, siglato al 101', provocò numerose proteste, dal momento che il pallone colpì la traversa prima di rimbalzare sul terreno, senza attraversare la linea di porta. L'arbitro Dienst, consultatosi con il guardalinee Bakhramov, decise di convalidare la rete; tuttavia, negli anni seguenti, degli ingrandimenti digitali hanno dimostrato che il 3-2 degli inglesi sarebbe stato da annullare.

… e nel 2010 la rete annullata a Lampard

Il viaggio nel tempo ci porta avanti di quarantaquattro anni, precisamente agli ottavi di finale del Mondiale 2010. Le due nazionali si giocano l'accesso tra le migliori otto, i tedeschi stanno vincendo 2-1 dopo le reti di Klose, Podolski e Upson. Al 38' Lampard calcia dalla distanza: il pallone colpisce la traversa, supera chiaramente la linea di porta e rimbalza fuori. Sarebbe gol, ma il direttore di gara e il guardalinee, gli uruguagi Larrionda ed Espinosa, non sono dello stesso avviso. È la nemesi della rete di Hurst. Alla fine, Thomas Muller realizzerà una doppietta e Inghilterra-Germania finirà 1-4.