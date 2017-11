Il giovane talento giallorosso sarebbe nel mirino di PSG, Chelsea e Manchester United. Nel suo contratto c'è una clausola rescissoria fissata a 25 milioni.

08 nov 2017 di Daniele Minuti

Una delle note più liete di questo ottimo inizio di stagione della Roma è sicuramente il rendimento di Lorenzo Pellegrini. Il giovane centrocampista è arrivato in giallorosso nella sessione di calciomercato estiva perché fortemente voluto da Eusebio Di Francesco, che lo aveva allenato nelle due annate precedenti quando sedeva sulla panchina del Sassuolo.

Il talento della Capitale era stato mandato in prestito agli emiliani con diritto di riscatto e controriscatto a favore dalla società giallorossa, che lo ha esercitato lo scorso giugno. Pellegrini è tornato alla Roma e in molti credevano che il suo ruolo in questa stagione sarebbe stato marginale, dato l'alto livello dei centrocampisti in rosa e la sua giovane età.

Ma in questi primi due mesi di stagione, Di Francesco ha dimostrato di puntare molto su di lui e Pellegrini ha ripagato la sua fiducia con grandi prestazioni, l'ultima delle quali è arrivata nella vittoria per 4-2 in casa della Fiorentina. Questo suo ottimo rendimento però sembra aver destato l'interesse di alcune grandi d'Europa nei suoi confronti, che potrebbero farsi avanti per lui nella prossima estate.

Grande vittoria ragazzi👏🏻👏🏻 si può e si deve fare ancora di più!🔸🔴 Grande @gersonsantoss ⚽️⚽️ #AsRoma #seriea A post shared by Lorenzo Pellegrini (@lorepelle7) on Nov 5, 2017 at 10:47am PST

Calciomercato Roma, la clausola di 25 milioni per Pellegrini fa gola alle big d'Europa

Sembra che su Pellegrini si sia scatenato l'interesse di Paris Saint-Germain, Manchester United e Chelsea. Al momento l'intenzione della Roma è quella di non mettere sul calciomercato il proprio numero 7, ma a preoccupare la dirigenza giallorossa è la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore.

Se un club volesse infatti, potrebbe portar via dalla Capitale l'ex Sassuolo pagando la cifra di 25 milioni di euro, somma tutt'altro che inarrivabile per società così ricche come le inglesi e il PSG. Motivo per cui, in caso arrivasse un'offerta del genere, l'unico che potrebbe bloccare il trasferimento sarebbe il giocatore stesso.

Pellegrini è particolarmente legato ai colori giallorossi, è cresciuto nella Roma e ha fatto tutta la trafila delle giovanili. Per questo motivo è probabile che per ora non voglia lasciare la squadra, specialmente dopo aver lavorato così bene negli ultimi due anni a Sassuolo con l'obiettivo di tornarci.

Ma in ogni caso, la dirigenza capitolina non vuole correre rischi e sta già pensando di ridiscutere il suo contratto per aancellare la clausola rescissoria, mossa che lo toglierebbe una volta per tutte dalla lista degli obiettivi di calciomercato delle big europee.