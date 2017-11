Il Napoli ha deciso di provare a prendere l'ex terzino del Sassuolo per rimpiazzare l'infortunato Ghoulam: primi contatti con l'Atletico Madrid.

08 nov 2017

Il Napoli punta tutto su Sime Vrsaljo per sostituire l'infortunato Ghoulam, ai box dopo la rottura del crociato rimediata nel match contro il Manchester City. I contatti con l'Atletico Madrid, detentore del cartellino del terzino croato, sono avviati, ma l'operazione è tutt'altro che semplice.

A muovere i primi passi in questa operazione di calciomercato - riferisce Sky Sport - sarebbe stato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che come prima risposta avrebbe ricevuto un "no" dai Colchoneros.

Il tecnico dei madrileni Simeone non avrebbe infatti alcuna intenzione di privarsi dell'ex Sassuolo nel calciomercato di gennaio, nel mezzo di una stagione ricca di impegni. Tuttavia la parola fine sulla trattativa non è ancora arrivata, il Napoli tornerà presto alla carica e formulerà un'offerta concreta.