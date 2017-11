Il club parigino avrebbe individuato nel giovane rossonero il portiere per i prossimi 15 anni: proverà a prenderlo già nella prossima sessione di mercato.

1 condivisione 5 stelle

un'ora fa di Alberto Casella

Quanto vale il più promettente portiere del mondo sul calciomercato dell'era post-Neymar? Lo scopriremo presto. Secondo Tuttomercatoweb, infatti, il Paris Saint-Germain sarebbe sulle tracce del portiere del Milan Gianluigi Donnarumma e lo vorrebbe già a gennaio.

Il club francese degli sceicchi, non pago di aver letteralmente fatto saltare il banco nel corso dell'ultima sessione estiva, prima con lo "scippo" di Neymar - per il quale ha pagato al Barcellona senza batter ciglio la clausola rescissoria, allora considerata astronomica, di 222 milioni - e poi con l'acquisto di Mbappé dal Monaco per 180 milioni, avrebbe ora messo gli occhi sul vice di Buffon in Nazionale.

Il giovane portiere rossonero ha esordito in Serie A il 25 ottobre 2015, all'età di 16 e 8 mesi. Fu Sinisa Mihajlovic a preferirlo a Diego Lopez nel match casalingo del Milan contro il Sassuolo. Da predestinato, Gigio non ha più mollato il posto, mantenendo inviolata la propria porta 27 volte in 80 presenze in campionato, arrivando anche in Nazionale, dove ha esordito a soli 17 anni e mezzo, il 1° settembre 2016 contro la Francia.

Numeri e prestazioni che hanno ovviamente portato il portiere del Milan sulla ribalta internazionale, tanto che quasi tutti i maggiori club d'Europa lo stanno seguendo. Per questo il Paris Saint-Germain vuole fare presto: individuato in Donnarumma l'X-Factor per blindare la propria porta per almeno 15 anni, il club preme per averlo già nel calciomercato di gennaio.

Quattro presenze per Donnarumma in Nazionale

Montella naturalmente non ha alcuna intenzione di lasciar andare via Donnarumma, ma Mino Raiola ha già fiutato l'affare e difficilmente se lo lascerà scappare. Anche il Milan, del resto, sa di essere in una posizione di forza: avendo rinnovato il contratto di Gigio pochi mesi fa e con di fronte i paperoni del Paris Saint-Germain, Fassone e Mirabelli possono puntare al massimo realizzo. Attualmente il portiere più pagato della storia è Gigi Buffon, per il quale nel calciomercato estivo del 2001 la Juventus sborsò, ancora in lire, il corrispettivo di 53 milioni di euro: un record che a gennaio potrebbe essere sbriciolato.