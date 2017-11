Juventus e Roma nel posticipo del 23 dicembre, a poche ore dalla vigilia di Natale. Bianconeri a Cagliari la sera della Befana.

07 nov 2017 di Marco Ercole

La grande novità di questo campionato di Serie A è certamente l'introduzione del Var, ma rispetto alle stagioni precedenti c'è anche un'altra grande innovazione, cioè quella delle partite durante le feste di Natale. Il turno in programma nella 18esima giornata, come sappiamo, è stato fissato al 23 dicembre.

Quello che è stato deciso oggi sono però anticipi e posticipi della giornata in questione e pure dei tre turni successivi, compresi dunque il primo e il secondo del girone di ritorno, quelli che racchiuderanno la lunga sosta (altra novità di questo campionato) di gennaio.

Sarà un periodo di festività natalizia all'insegna del grande calcio perché, come prevedibile, il big match di Serie A del 23 dicembre tra Juventus e Roma è stato spostato la sera, alle 20.45, accompagnandoci così alla vigilia di Natale. Si tratta davvero un menù ricco di grandi sfide, anche per i giorni che precederanno Capodanno e per quelli dell'Epifania.

Serie A, anticipi e posticipi del periodo natalizio

Ecco nel dettaglio tutti gli anticipi e i posticipi che sono stati stabiliti per queste quattro giornate di Serie A a cavallo tra dicembre e gennaio:

18ª Giornata di Serie A

Venerdì 22 dicembre 2017 ore 18.00 - CHIEVO – BOLOGNA

Venerdì 22 dicembre 2017 ore 20.45 - CAGLIARI – FIORENTINA

Sabato 23 dicembre 2017 ore 12.30 - LAZIO – CROTONE

Sabato 23 dicembre 2017 ore 18.00 - MILAN – ATALANTA

Sabato 23 dicembre 2017 ore 20.45 - JUVENTUS – ROMA

19ª Giornata di Serie A

Venerdì 29 dicembre 2017 ore 20.45 - CROTONE – NAPOLI

Sabato 30 dicembre 2017 ore 12.30 - FIORENTINA – MILAN

Sabato 30 dicembre 2017 ore 18.00 - INTER – LAZIO

Sabato 30 dicembre 2017 ore 20.45 - VERONA – JUVENTUS

20ª Giornata di Serie A

Venerdì 5 gennaio 2018 ore 18.00 - CHIEVO – UDINESE (*)

Venerdì 5 gennaio 2018 ore 20.45 - FIORENTINA – INTER

Sabato 6 gennaio 2018 ore 12.30 - TORINO – BOLOGNA

Sabato 6 gennaio 2018 ore 18.00 - ROMA – ATALANTA

Sabato 6 gennaio 2018 ore 20.45 - CAGLIARI – JUVENTUS

21ª Giornata di Serie A

Domenica 21 gennaio 2018 ore 12.30 - ATALANTA – NAPOLI

Domenica 21 gennaio 2018 ore 18.00 - CAGLIARI – MILAN

Domenica 21 gennaio 2018 ore 20.45 - INTER – ROMA

Lunedì 22 gennaio 2018 ore 20.45 - JUVENTUS – GENOA

*Nel caso in cui l’Udinese si qualificasse ai Quarti di Finale Coppa Italia, la partita tra Chievo e Udinese si disputerà sabato 6 gennaio 2018 alle ore 15.