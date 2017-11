Nonostante i risultati negativi di questo periodo, i Blancos rimangono in testa. Le italiane mantengono le loro posizioni: Juventus quinta, Napoli dodicesimo.

2 ore fa di Daniele Minuti

Dopo gli ultimi turni di Champions League ed Europa League, la UEFA ha diramato le classifiche del ranking per le squadre di club e a comandare ci sono ancora i Campioni d'Europa in carica del Real Madrid. Nonostante il periodo non positivo per i Blancos, la squadra di Zidane è ancora in vetta davanti ai cugini dell'Atletico.

A completare il podio tutto spagnolo c'è il Barcellona, mentre per trovare la prima squadra del nostro campionato bisogna arrivare al quinto posto, dove rimane stabile la Juventus dopo il pareggio dello scorso martedì in casa dello Sporting Lisbona.

Se per tutte le formazioni della nostra Serie A impegnate in Champions League la situazione nel ranking è rimasta invariata, c'è da segnalare la crescita di due delle tre squadre italiane che giocano in Europa League, cioè Milan e Atalanta, che sono rispettivamente salite di quattro e due posizioni.

Il Real Madrid è in testa al ranking Uefa

Ranking Uefa: Real Madrid ancora in testa, ferme le squadre di Serie A

Benché il Real Madrid arrivi da due sconfitte nelle ultime tre partite, sin dalla vittoria nella finale di Cardiff dello scorso giugno, a dominare la classifica del ranking Uefa sono sempre i Blancos con 158.085 punti. Ad interrompere il dominio spagnolo delle prime posizioni c'è il Bayern Monaco, quarto a quota 129.228, seguito dalla Juventus a 125.483, prima squadra di Serie A in classifica.

Il Napoli mantiene il suo tredicesimo posto con 87.483 punti, dietro al Manchester United di Mourinho (88.649) che è la seconda squadra di Premier League dietro ovviamente al Manchester City schiacciasassi di questo inizio di stagione.

La Roma rimane stabile in 26esima posizione, anche se va sottolineato che i giallorossi sono la miglior squadra di Serie A in Europa nel ranking stagionale. Nonostante la qualificazione ai sedicesimi di Europa League conquistata giovedì, anche la Lazio non sale restando al 38esimo posto, mentre Milan e Atalanta avanzano in 50esima e 96esima posizione.

Per quanto riguarda il coefficiente per paese, il dominio di Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona nel ranking per club prolunga quello della Spagna, prima con ampio margine sull'Inghilterra. L'Italia mantiene il terzo posto lasciando dietro la Germania, superata solo un mese fa dopo un tris di vittorie da parte delle squadre di Serie A in Champions.