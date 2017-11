Il Manchester City batte l'Arsenal e allunga in classifica sullo United, sconfitto di misura dal Chelsea di Antonio Conte

2 ore fa

In Premier League il Manchester City non si ferma più e regola anche l'Arsenal, con il risultato di 3-1. La grande sfida tra Chelsea e Manchester United sorride a Antonio Conte, che grazie a un gol di Morata tira un sospiro di sollievo e allontana le nubi tempestose che si erano addensate negli ultimi tempi sopra la sua panchina. Il Tottenham fa il pieno con il minimo: è sufficiente un gol di Son per superare il Crystal Palace ultimo in classifica.

Il quadro completo dei risultati dell'11^ turno

La vittoria del Liverpool sul campo del West Ham, da una parte permette ai Reds di agguantare l'Arsenal in classifica, dall'altra mette la parola fine all'esperienza di Slaven Bilic sulla panchina degli Hammers. Continua a fare bene il Burnley, che dà seguito alla vittoria sul Newcastle e supera il Southampton al St. Mary's. Continuano a raccogliere punti preziosi in chiave salvezza Brighton, Bournemouth e Huddersfield.

Premier League: la classifica dopo 11 giornate

Nella classifica di Premier League Manchester City allunga sui cugini dello United: ora i Citizens sono a +8 sui Red Devils, che dopo la sconfitta di Stamford Bridge si fanno raggiungere al secondo posto dal Tottenham di Pochettino. Il Chelsea insegue a 22 punti, tre in più di Arsenal, Liverpool e Burnley. In coda l'Everton (11) fa un notevole balzo in avanti e si lascia alle spalle le zone più calde della classifica. Agli ultimi tre posti West Ham (9), Swansea (8) e Crystal Palace (4).

Prossimo turno: le partite della 12^ giornata

Dopo la sosta per le Nazionali la Premier League torna in campo sabato 18 novembre con la grande sfida Arsenal-Tottenham (ore 13.30). Il pomeriggio prosegue con 6 partite: il Manchester City capolista fa visita al Leicester, il Liverpool ospita il Southampton, il Chelsea è atteso dal West Brom al The Hawthorns. Chiudono questo slot Burnley-Swansea e lo scontro diretto in chiave salvezza tra Crystal Palace e Everton.

Il Manchester United di Mourinho scende in campo alle 18.30 contro il Newcastle di Rafa Benitez, mentre l'unico match in programma domenica 19 novembre è Watford-West Ham (17.00). Il Monday Night tra Brighton e Stoke City (20 novembre alle 21), chiude il programma della 12esima giornata.