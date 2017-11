Secondo un recente rapporto del CIES Football Observatory, il club inglese avrebbe la rosa con più valore dell'intero pianeta: 1,2 miliardi di euro.

3 condivisioni 3 stelle

3 ore fa di Andrea Pettinello

Dagli investimenti multimilionari sul calciomercato agli stipendi esagerati dei giocatori, passando per la costruzione di stadi sempre più all'avanguardia e le assurde cifre percepite equamente dalle società nella ripartizione dei diritti tv: la Premier League, almeno negli ultimi anni, è diventata un vero e proprio brand commerciale in grado di massimizzare gli introiti e attirare a sé alcuni dei più forti giocatori al mondo.

Tutti questi fattori hanno permesso al campionato inglese di diventare uno dei più equilibrati, competitivi e più seguiti. Al contempo, le cosiddette "piccole" società hanno avuto la possibilità di reinvestire le vagonate di soldi in entrata acquistando giocatori in grado di fare la differenza e di regalare ai tifosi qualcosa in più dei soliti campionati passati a lottare per la salvezza.

L'età d'oro della Premier League è stata però una manna anche per i top club inglesi: società come il Manchester City, il Manchester United, il Chelsea, l'Arsenal e il Liverpool sono riusciti a raddoppiare se non triplicare i propri guadagni, investendo moltissimo sui rispettivi settori giovanili e facendo a gara con gli altri grandi club europei nell'acquisto dei giocatori più talentuosi del panorama calcistico mondiale, aumentando così il valore complessivo delle rispettive rose.

150 Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Manchester City v Arsenal - Premier League 2017/2018-foto-151

Chiudi 1 di 150

Premier League, per il CIES è il Manchester City la squadra più preziosa

E proprio a proposito di valore, una recentissima indagine del CIES Football Observatory ha evidenziato come le società inglesi siano riuscite nel loro intento anche e soprattutto lasciando spesso e volentieri spazio ai giovani e dando loro diverse possibilità per dimostrare il loro valore.

Nella speciale classifica delle società con le rose più care al mondo, domina il Manchester City che può vantare un valore di 1,2 miliardi di euro, seguito dal Tottenham (1,17 miliardi) e dal Barcellona (1,13 miliardi). Appena sesto il Real Madrid con un patrimonio calciatori di circa 903 milioni di euro, noni i cugini dell'Atletico (800 milioni di euro) che si piazzano dietro il Paris Saint-Germain (864 milioni di euro).

Classifica CIES

Nelle prime dieci posizioni troviamo anche Chelsea (4°), Manchester United (5°) e Liverpool (7°), che hanno rispettivamente un valore di 1,04 miliardi di euro, 919 milioni e 901 milioni. La Juventus, decima, è il primo club della Serie A: i bianconeri sono valutati circa 743 milioni di euro. Il Napoli è 11esimo (721 milioni di euro), la Roma 15esima (595 milioni di euro) dietro ad Arsenal (666 milioni di euro), Bayern Monaco (624 milioni di euro) e Monaco (604 milioni di euro).

La metà delle squadre appartenenti alla top 10 di questa classifica arrivano dal campionato inglese. Un caso? Nemmeno per sogno. Cifre simili sono state raggiunge grazie alla lungimiranza dei dirigenti della Premier League, capaci di valorizzare le singole società ripartendo equamente gli introiti e, nell'insieme, creando e vendendo un prodotto senza eguali al mondo.

Al di là delle rose, interessantissimo è anche il dato che riguarda i singoli giocatori: sempre secondo il CIES, per Kevin De Bruyne il Manchester City potrebbe chiedere fino a 145 milioni di euro, mentre il fenomeno Harry Kane potrebbe fruttare al Tottenham fino a 186 milioni di euro.