Gli Hammers hanno scelto il successore di Slaven Bilic

un'ora fa

Il West Ham ha scelto il successore di Slaven Bilic sulla panchina degli Hammers: è David Moyes. 54 anni, nella stagione 2016/2017 ha guidato il Sunderland in Premier League: l'epilogo non è stato dei migliori, con i Black Cats ultimi in classifica e retrocessi in Championship.

Dopo undici stagioni consecutive alla guida dell'Everton, Moyes fu chiamato nel 2013 dal Manchester United per l'immediato post Ferguson: conquista il Community Shield nella sfida contro il Wigan, ma la sua esperienza alla guida dei Red Devils si concluse malamente nell'aprile successivo.

West Ham United can confirm the appointment of David Moyes as the Club’s manager. pic.twitter.com/AIOWnHWn27 — West Ham United (@WestHamUtd) November 7, 2017

Ora, di nuovo una possibilità su una panchina in Premier League, alla guida di un West Ham smarrito e che in classifica è al terzultimo posto con appena 9 punti.

Sono felice di essere qui, il West Ham è un grande club.

Queste le prime parole di Moyes, che sa bene come questa possa essere la sua grande possibilità per rilanciarsi: