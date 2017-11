Quali sono i giocatori più forti della Serie A? Per il gioco della EA Sports è un dominio bianconero

Quali sono i giocatori più forti della Serie A? FIFA 18, il titolo calcistico di videogiochi più famoso al mondo, ha detto la sua e ha messo in fila i primi 30. A farla da padrone è la Juventus campione d'Italia, che in classifica ha ben 11 giocatori, seguita con 5 rappresentanti da Roma, Napoli, Inter e Roma. Il Milan di Vincenzo Montella, nonostante la sessione di calciomercato estiva esplosiva vede solo due giocatori in classifica. Nessuno spazio per le piccole, gli ultimi due posti a disposizione sono per Lazio e Atalanta, con un rappresentante ciascuno.

FIFA 18: i giocatori più forti della Serie A

Ecco dunque i giocatori più forti della Serie A secondo il videogame della EA Sports: ovviamente partiamo dal fondo della classifica e si sale fino al primo posto!

30. Borja Valero (Inter)

Borja Valero, centrocampista dell'Inter

29. Lucas Biglia (Milan)

L'ex-centrocampista della Lazio Lucas Biglia

28. Nani (Lazio)

Nani, prima stagione nella Lazio. Proviene dal Valencia.

27. Daniele De Rossi (Roma)

Il capitano della Roma Daniele De Rossi

26. José Reina (Napoli)

Il portiere del Napoli José Reina

25. Mauro Icardi (Inter)

Mauro Icardi, attaccante e capitano dell'Inter di Spalletti

24. Kalidou Koulibaly (Napoli)

Per il difensore senegalese questa è la quarta stagione nel Napoli

23. Kōstas Manōlas (Roma)

Kōstas Manōlas, difensore centrale della Roma

22. Kevin Strootman (Roma)

Kevin Strootman, quinta stagione in giallorosso

21. Ivan Perišić (Inter)

Ivan Perišić è arrivato all'Inter dal Wolfsburg nella stagione 2015/2016

20. Edin Džeko (Roma)

Edin Džeko, 29 gol in campionato nella scorsa stagione

19. Sami Khedira (Juventus)

Sami Khedira, nazionalità tedesca e padre tunisino.

18. Medhi Benatia (Juventus)

Medhi Benatia, prima della maglia bianconera ha indossato anche quella di Roma e Bayern Monaco

17. Alejandro Gómez (Atalanta)

Quarta stagione all'Atalanta per Alejandro Gómez

16. Lorenzo Insigne (Napoli)

Dopo l'esplosione nel Pescara di Zeman, ha trovato la sua dimensione al Napoli

15. Miralem Pjanić (Juventus)

Miralem Pjanić è un calciatore bosniaco, classe 1990

14. Claudio Marchisio (Juventus)

Claudio Marchisio: sempre con la maglia bianconera, tranne una stagione con quella dell'Empoli

13. Blaise Matuidi (Juventus)

Dopo 7 stagioni al PSG Blaise Matuidi è arrivato a Torino, sponda Juventus

12. Andrea Barzagli (Juventus)

Andrea Barzagli: un passato al Wolfsburg, dal 2011 in bianconero

11. Alex Sandro (Juventus)

Alex Sandro, brasiliano classe 1991

10. Radja Nainggolan (Roma)

Radja Nainggolan, perno del centrocampo della Roma

9. Dries Mertens (Napoli)

Dries Mertens, 34 gol nella scorsa stagione con la maglia del Napoli

8. Miranda (Inter)

João Miranda de Souza Filho, meglio noto come Miranda

7. Marek Hamšík (Napoli)

'Marechiaro' Hamsik

6. Samir Handanovič (Inter)

Samir Handanovič difende la porta dell'Inter dal 2012/13

5. Paulo Dybala (Juventus)

La Juventus acquistò Paulo Dybala dal Palermo per 32 milioni di euro + 8 di bonus

4. Leonardo Bonucci (Milan)

Leonardo Bonucci al Milan dopo 7 stagioni in bianconero

3. Giorgio Chiellini (Juventus)

Giorgio Chiellini, perno difensivo della Juventus

2. Gianluigi Buffon (Juventus)

Gianluigi Buffon, suo il record di minuti di imbattibilità in Serie A

1. Gonzalo Higuaín (Juventus)