10 motivi per cui Andrea Pirlo mancherà a tutti

Credo che la sua fortuna sia stata incontrare Conte che gli ha fatto tornare la voglia di giocare. In futuro può allenare, lui può fare qualsiasi cosa. Ha un'intelligenza fuori dal comune, ha credibilità e sa stare con gli altri.

Era un gran figlio di... Pirlo era uno che ti prendeva in giro per mesi, stare insieme a lui era divertente. Gli ho tirato più cinquine io che Bud Spencer a Terence Hill.

Quando Pirlo giocava e lo guardavo, mi domandavo se ero in grado di fare cose simili o se dovevo cambiare lavoro. Io e lui abbiamo iniziato a giocare insieme nell'Under 15, ricordo che era fortissimo anche da trequartista.

E Gattuso non poteva non parlare del ritiro del Maestro. Lo ha fatto ai microfoni di Radio24:

Hanno condiviso i successi al Milan e in Nazionale, il loro legame va ben oltre il campo di calcio. Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo sono amici veri, anche adesso che a separarli ci sono 6500 km. Rino è l'allenatore del Milan Primavera, Andrea ha appena lasciato il calcio giocato dopo aver disputato la sua ultima partita con il New York City.

