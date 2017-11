La squadra di sesta serie è passata in vantaggio con Carver ma si è fatta riprendere nonostante il Fleetwood Town giocasse in 10: di Cole e Sowerby le reti decisive.

4 ore fa

Ha sfiorato l'impresa in FA Cup, il Chorley, ma sul più bello il sogno è sfumato. La squadra di sesta serie è stata sconfitta in casa per 2-1 dal Fleetwood Town, club di League One in cui è cresciuto un certo Jamie Vardy. E pensare che il Chorley è passato in vantaggio al 59' con Carver e ha giocato in superiorità numerica dal 69' per l'espulsione di Coyle. Al 77' però è arrivato il pareggio di Devante Cole, figlio di Andy Cole che era in tribuna per seguirlo. Ha completato la rimonta il subentrante Sowerby che al 91' ha fissato il risultato sull'1-2.