Con l'addio al calcio di Pirlo, sono rimasti in cinque a giocare: Buffon, De Rossi, Barzagli, Gilardino e Zaccardo. Dieci gli allenatori.

di Paolo Gaetano Franzino

Undici anni fa la Nazionale di Marcello Lippi superava la Francia ai calci di rigore, festeggiando la vittoria del quarto titolo mondiale della storia azzurra. L'esultanza dell'Italia Campione del Mondo 2006 è ancora nitida nelle nostre menti: un urlo di squadra, meravigliosamente spontaneo come fu quello di Tardelli nel 1982, poi tutti ad abbracciare l'incredulo Fabio Grosso.

Uno dei pochi a non andare immediatamente dal suo compagno è Andrea Pirlo. In realtà l'ex Milan scatta verso il terzino, poi cambia all'improvviso direzione, perdendosi in mezzo ai festeggiamenti prima di venire quasi travolto da Barzagli. Chissà quante volte il Maestro ha pensato a quel momento, chissà se lo ha fatto mentre diceva addio al calcio giocato, al termine del match tra New York City e Columbus Crew. Pirlo è un altro pezzo dell'Italia Campione del Mondo 2006 che si arrende allo scorrere del tempo. È il diciottesimo, dei ventitré in rosa, a dire basta, sei mesi dopo Francesco Totti, l'altro azzurro ritiratosi nel 2017.

Sono rimasti in cinque a giocare: Buffon, De Rossi, Barzagli, Gilardino e Zaccardo. In nove, invece, hanno scelto di diventare allenatori, nella speranza di seguire le orme del commissario tecnico Marcello Lippi, oggi alla guida della Cina. Tutti fanno ancora oggi parte nel mondo del calcio, ad eccezione di Iaquinta, bloccato da vicende extra-campo.

L'Italia Campione del Mondo 2006 undici anni dopo

Vediamo cosa fanno attualmente i ventitré protagonisti dell'Italia Campione del Mondo 2006: soffermiamoci su ciascuno degli Azzurri usciti vincitori dall'Olympiastadion di Berlino.

Gianluigi Buffon

Come undici anni fa, il portiere si trova a difendere i pali della Juventus e della Nazionale. Lo fa ancora così da bene da aver conquistato il titolo di miglior portiere 2017 direttamente dalla Fifa. Ha dichiarato di voler smettere dopo il Mondiale di Russia.

Marco Amelia

Secondo portiere della rosa azzurra, Marco Amelia ha chiuso la carriera in Serie B, con la maglia del Vicenza. Prima della breve esperienza al Chelsea, è stato nominato presidente onorario della Lupa Castelli Romani (ex Lega Pro), formazione con cui è sceso in campo in due occasioni. Oggi frequenta il corso da allenatore per ottenere il patentino di Serie D, pur continuando ad allenarsi con gli altri giocatori svincolati.

Angelo Peruzzi

Fu il primo dei vincitori del Mondiale ad annunciare il ritiro, un anno dopo il trionfo di Berlino. È stato collaboratore tecnico di Lippi nella sfortunata spedizione in Sud Africa, in seguito è diventato il vice di Ciro Ferrara prima nella nazionale Under 21, poi nella Sampdoria. Dal 2016 è il club manager della Lazio.

Fabio Cannavaro

Lo abbiamo visto di recente portare il neopromosso Tianjin Quanjian nella AFC Champions League. Raggiunto l'obiettivo si è dimesso per tornare sulla panchina dei sette volte campioni di Cina del Guangzhou Evergrande. Una carriera da allenatore, finora, vissuta interamente in Asia, considerata anche l'esperienza araba con l'Al-Nasr.

Marco Materazzi

Lo stesso si può dire per Marco Materazzi, che nel 2014 è diventato calciatore-allenatore del Chennaiyin. Sette presenze in due campionati, conclusi con la vittoria del campionato indiano. La terza stagione, vissuta soltanto in panchina, non è stata così fortunata: penultimo posto e conseguente esonero.

Alessandro Nesta

Il Chennaiyin, nel 2014, poteva vantare addirittura due campioni del mondo. Insieme a Materazzi c'era infatti Alessandro Nesta, che nello stesso anno decise di dare l'addio al calcio al giocato, diventando video analyst del Montreal Impact. Oggi allena il Miami FC.

Andrea Barzagli

Uno dei pochi a resistere al passare del tempo. L'attuale difensore della Juventus sta vivendo una seconda giovinezza: anche lui, come Buffon, fa ancora parte della rosa della Nazionale.

Gianluca Zambrotta

Ritiratosi nel 2014 dopo una breve esperienza come allenatore-giocatore del Chiasso, il terzino ha guidato il club elvetico fino all'esonero, prima di emigrare nel campionato indiano, precisamente sulla panchina del Delhi Dynamos, con Simone Barone come vice. Attualmente è assistente tecnico di Fabio Capello al Jiangsu, in Cina.

Fabio Grosso

Il protagonista dell'ultimo penalty calciato quel 9 luglio ha deciso di rimettersi in gioco con la Juventus, passando prima per il Campionato Primavera. Tre stagioni alla guida dei giovani bianconeri, poi nell'estate scorsa, il passaggio al Bari, la sua prima panchina tra i professionisti.

Cristian Zaccardo

Fa quasi sorridere la storia recente dell'ex terzino del Palermo. Rimasto senza squadra dopo l'ultima stagione disputata col Vicenza, Zaccardo si è affidato al social network Linkedin, ricevendo offerte praticamente da tutto il mondo. Lui ha scelto Malta, firmando con l'Hamrun Spartans.

Massimo Oddo

Dopo aver ottenuto la promozione in Serie A alla guida del Pescara, l'Massimo Oddo, per sua stessa ammissione, era convinto di portare gli abruzzesi fino all'Europa League. Qualcosa non è andato, con il Delfino retrocesso in B e l'allenatore esonerato a febbraio, senza ottenere vittorie sul campo. Ora è alla ricerca di una squadra, di recente lo ha contattato il Genoa, che per sostituire Juric ha poi virato su Ballardini.

Andrea Pirlo

Di Pirlo abbiamo parlato prima: il regista ha dato l'addio dopo una stagione travagliata da problemi fisici. Nel suo futuro un possibile ruolo come ambasciatore della Juventus, anche se a lui piacerebbe fare il dirigente.

Gennaro Gattuso

Sion, Palermo, OFI Creta e Pisa: questi i club dove ha allenato Gattuso, prima del ritorno al Milan come tecnico della Primavera. La sua carriera in panchina deve ancora iniziare a brillare, ma lui, intanto, lavora mettendoci la stessa grinta che usava da calciatore.

Daniele De Rossi

Come per Buffon, anche per lui è rimasto tutto uguale. I capelli sono un po più lunghi e la barba non è più rasata, ma la maglia della Roma e quella della Nazionale sono le stesse di undici anni fa. Un elemento ancora imprescindibile sia per i capitolini che per gli Azzurri.

Simone Barone

Attaccati gli scarpini al chiodo, Barone ha deciso di ripartire da zero, dagli Allievi Nazionali del Modena. Con i gialloblu è arrivato fino alla Primavera, prima di passare alla Juniores del Parma. Un'avventura all'estero, assieme a Zambrotta, con il Delhi Dyamos, e infine il ritorno in Italia, alla guida della Juventus Under 16.

Mauro Camoranesi

L'unico oriundo della spedizione tedesca è tornato in Argentina per il finale di carriera, per poi spostarsi in Messico, in Serie B, in occasione della sua prima avventura da tecnico, con il Coras de Tepic. Per quattro mesi ha allenato il Tigre, venendo esonerato dopo sette partite e oggi, dopo un'altra esperienza nella serie cadetta messicana, con i Cafeteros de Tapachula, segue a Coverciano il corso per allenatori di Serie C.

Simone Perrotta

Nel 2013 ha annunciato il ritiro, al termine della nona stagione con la maglia della Roma. Qualche mese dopo è stato nominato dalla FIGC vice presidente del Settore giovanile e scolastico. Recentemente, ha preso il posto lasciato libero dall'ex compagno di squadra Totti nel corso da allenatore Uefa B.

Francesco Totti

Troppo impegnato l'ormai ex capitano giallorosso, alle prese con la sua nuova carriera da dirigente. Francesco Totti non ha ancora un ruolo stabilito nella Roma, nella scorsa estate ha dichiarato di voler essere d'aiuto a tutti prima di trovare un compito preciso.

Alessandro Del Piero

Pinturicchio è uno dei pochi a non essere sotto contratto con una società calcistica. Avrebbe potuto tornare alla Juventus dopo l'addio nel 2012, ma un rapporto non propriamente eccezionale col presidente bianconero Andrea Agnelli per ora glielo ha impedito. Oggi lavora in tv, come opinionista.

Luca Toni

Dopo il ritiro nel 2016 è rimasto al Verona come dirigente fino all'anno successivo. Il suo futuro non è ancora chiaro: dopo aver ottenuto l'abilitazione a direttore sportivo, ha iniziato il corso da allenatore in contemporanea con la sua carriera da opinionista.

Alberto Gilardino

La voglia di fare gol per Alberto Gilardino è ancora tanta. A ottobre ha firmato con lo Spezia, collezionando la sua prima presenza in carriera in Serie B.

Vincenzo Iaquinta

In un'intervista del 2014 svelò il suo obiettivo di voler diventare un grande allenatore, “alla pari di Spalletti, Conte e Lippi”, tutti suoi ex tecnici. La sua carriera è stata stoppata sul nascere, complice una brutta vicenda giudiziaria del 2015 (anno in cui prese il patentino), quando in casa gli vennero trovate armi illegali.

Filippo Inzaghi

In quattordici anni di Milan ha fatto praticamente tutto: giocatore, tecnico degli Allievi Nazionali, della Primavera e infine della prima squadra. In panchina non è andato bene come sul terreno di gioco, così nel 2016 ha accettato la sfida del Venezia, in Serie C. Ottenuta la promozione al primo tentativo, ora lotta per compiere il doppio salto.