Il 27enne brasiliano piace ai rossoneri e potrebbe liberarsi a costo zero il 1° gennaio 2018: centrocampista offensivo, il suo agente è il padre di Neymar

32 minuti fa di Luca Guerra

Con un attacco che fatica a trovare continuità, a quota 18 reti realizzate dopo 12 turni di Serie A - poco più del 50 per cento del "fatturato" sottoporta di Juventus, Napoli e Lazio - il Milan guarda al calciomercato di gennaio per trovare soluzioni utili a Vincenzo Montella. E una delle piste vagliate porta a Lucas Lima, centrocampista classe 1990 di proprietà del Santos.

Maglia numero 10 del club con sede all'Estádio Urbano Caldeira, meglio conosciuto come Vila Belmiro, Lucas Lima è in rotta con la società brasiliana e ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Santos, in scadenza il 31 dicembre 2017. Una scelta che appare irrevocabile, come confermato dai rappresentanti del club in occasione del WyScout Forum a Londra, una delle case europee del calciomercato.

Lucas Rafael Araujo Lima, questo il nome per esteso del calciatore nato a Marilia, conoscerebbe già la sua futura destinazione. A dichiararlo ai microfoni di Calciomercato.com è stato Luiz Taveira, rappresentante del club brasiliano:

Ha già firmato un precontratto con un altro club: se a dicembre il suo contratto scade, non si farà trovare impreparato. Ormai il calcio funziona così.

Il nome del club che avrebbe allacciato un rapporto precontrattuale con Lucas Lima non è ancora noto. In patria lo segue con interesse il Palmeiras, mentre nel Vecchio Continente, oltre al Milan, ci sarebbero altri club di prima fascia. Guardando a Oriente, l'offerta più importante sarebbe quella dei cinesi dell’Hebei Fortune. Giocatore duttile, di esperienza internazionale, Lucas Lima è al Santos dal febbraio 2014, quando il "Peixe" lo rilevò dall'Internacional di Porto Alegre: ha recentemente tagliato il traguardo delle 200 partite nel calcio brasiliano, dove sin qui ha vinto solo il Paulista 2015, e sui social i suoi tifosi lo hanno accusato di tradimento.

Il suo sarà uno dei nomi maggiormente discussi del calciomercato 2018, annata in cui lo stesso calciatore punterà a un posto tra i convocati per i Mondiali di Russia: con la maglia del Brasile ha segnato due reti in 12 partite, di cui una al Monumental contro gli eterni rivali dell'Argentina. Brevilineo (175 centimetri per 72 chili), trequartista di piede mancino, utilizzato all'occorrenza anche davanti alla difesa, Lima ha nell'assist la sua arma migliore. Sono già 26 quelli sfornati con la maglia del Santos, a fronte di 10 reti.

Nell’organico rossonero, schierato nelle partite più recenti da Montella con il 3-4-2-1, entrerebbe in concorrenza con Suso o Calhanoglu alle spalle della punta centrale. Ama partire da destra per calciare e la progressione palla al piede è una delle sue qualità che rubano l'occhio. Punto debole? A volte si specchia e ritarda l'azione. Un dettaglio che ha inciso sulla sua crescita, alla pari della continuità, spesso reclamata dai sostenitori e raramente trovata da Lucas Lima. Le sue prodezze spopolano su Youtube, ma a 27 anni suonati per il trequartista seguito dall'agente Neymar Da Silva senior, padre della stella brasiliana del Paris Saint-Germain, è tempo di prendere il largo. Direzione Milano?