4 ore fa di Daniele Minuti

Direttamente dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione di calciomercato riguardante la Juventus: secondo i media iberici la società campione d'Italia starebbe seriamente pensando di inserirsi nella corsa a Philippe Coutinho.

Come è noto dalla scorsa estate, il giocatore del Liverpool è nel mirino del Barcellona che durante l'ultima sessione di calciomercato ha provato fino all'ultimo a portarlo in Catalogna, con i Reds che però hanno fatto muro, riuscendo a trattenere il loro numero 10.

Alcune voci parlavano anche di un possibile rilancio della società blaugrana nella finestra invernale, ma se le notizie riportate dai media spagnoli fossero confermate, il Barcellona avrebbe nella Juventus una concorrente molto agguerrita.

Coutinho dovrebbe lasciare il Liverpool l'anno prossimo

Calciomercato Juventus, tentativo per Coutinho?

Secondo quanto riportato dal quotidiano Don Balon, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto addirittura 175 milioni di euro per il trequartista brasiliano. Questa folle offerta sarebbe dettata dall'esigenza di anticipare le mosse del Barcellona, che è da tempo la meta preferita dal calciatore.

Nelle scorse settimane si era parlato anche dell'inserimento del Paris Saint-Germain, che però nella prossima stagione potrebbe trovarsi davanti alcune limitazioni in campagna acquisti per colpa del Fair Play Finanziario, cosa che lascerebbe Coutinho conteso fra i catalani e la Juventus.

La cifra di cui si parla sembra decisamente fuori dai parametri della società bianconera, che negli anni ha spesso preferito non partecipare ad aste di calciomercato, in particolare con club con una disponibilità economica enorme come il Barcellona. Al momento non arrivano conferme da Torino, quindi bisognerà aspettare per sapere se davvero la Vecchia Signora sfiderà i blaugrana per aggiudicarsi Coutinho in una trattativa che dal punto di vista economico non sembra essere nelle sue possibilità, a meno di una cessione eccellente.