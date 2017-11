Ci sono diversi giocatori importanti in uscita dal Psg a gennaio: ai top club di Serie A piacciono Angel Di Maria e Javier Pastore. Ma non sono gli unici...

14 minuti fa di Elmar Bergonzini

Non sono saldi, ma sono comunque occasioni di calciomercato. Sono diversi i giocatori del Psg che potrebbero lasciare il club francese a gennaio. I motivi sono diversi: la società, dopo le spese folli per Neymar e Mbappé, deve fare un po’ di cassa, e ci sono elementi che non stanno giocando molto. In Serie A i top club si leccano i baffi.

Chi dovrebbe lasciare il Psg, a meno di clamorosi colpi di scena, è Angel Di Maria. L’esterno argentino piaceva al Barcellona che nel calciomercato estivo ha pensato a lui per sostituire Neymar. I catalani sono arrivati a offrire 40 milioni di euro. Il club francese ne chiede 75 ma la sensazione è che a 60 si possa chiudere.

Di Maria in questa stagione sta sì giocando con continuità (11 presenze su 16 partite), ma dalla Supercoppa alla Champions League, spesso nelle gare più importanti viene lasciato in panchina o viene inserito a partita in corso. Uno col suo curriculum vuole però maggiore considerazione, ed è per questo che preme per esser ceduto.

Calciomercato, le big di Serie A guardano in casa Psg

Su Di Maria ci sono tre big della Serie A: Juventus, Inter e Milan. Prenderlo non sarà semplice, ma sarebbe un affare. Sul piede di partenza anche Javier Pastore, che in passato ha giocato a Palermo. Lui in Italia ci tornerebbe volentieri. Il Psg lo pagò 42 milioni nel 2011, per riportarlo in Serie A ne potrebbero bastare molti meno. Milan e Inter restano alla finestra.

Altra occasione di calciomercato, sempre dal Psg, sono Lucas Moura e Ben Arfa: in Francia ormai non hanno spazio (71 minuti totali giocati in due), ma in Serie A potrebbero ancora far comodo. Anche perché con i transalpini si potrebbe chiudere un doppio affare a prezzo stracciatissimo. Magari prendendo uno degli esuberi, ma accompagnandolo con un campione come Di Maria. Non sono (tutti) proprio in saldo, ma sono comunque occasioni di calciomercato…