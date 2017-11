I giallorossi sono primi per legni colpiti dopo 12 giornate (e con una partita in meno). Il bosniaco precede Immobile nello "speciale" derby.

2 ore fa di Stefano Fiori

Cinque squadre in cinque punti. Sembra il titolo di un film e, tutto sommato, è così: la lotta per lo scudetto sembra frutto della mente fantasiosa di uno sceneggiatore in vena di colpi di scena. La classifica in testa alla Serie A è corta, cortissima (Lazio e Roma devono anche recuperare una partita a testa). Ma se non dovesse bastare a placare la vostra sete di graduatorie, eccone un'altra che fa al caso vostro.

Chi è la formazione che ha colpito più pali e traverse in quest'inizio di campionato? Quale invece ne ha subiti - fortunatamente per lei - in numero maggiore? E chi è il calciatore che ha la confidenza più "sinistra" con i legni bianchi?

Spulciando tra le statistiche offerte dal portale ufficiale della Lega Serie A, la sfortuna "premia" a senso unico la Roma: i giallorossi sono in testa per pali/traverse, stesso primato raggiunto dal loro bomber Edin Dzeko. Sono 11 i legni colpiti dalla squadra di Eusebio Di Francesco, 4 quelli a firma dell'attaccante bosniaco. Al contrario, Inter e Benevento hanno visto gli avversari centrare il maggior numero di pali o traverse (7 a testa).

Serie A, la classifica di pali e traverse colpiti

Andiamo a scoprire allora nel dettaglio il borsino dei legni colpiti dalle 20 squadre di Serie A. In testa, come detto, c'è la Roma: al secondo posto, a dispetto dei 7 pali/traverse subiti, i nerazzurri di Luciano Spalletti. Terza, un gradino sotto, la Juventus di Massimiliano Allegri:

Roma 11

Inter 8

Juventus 7

Fiorentina 6

Lazio 6

Napoli 5

Benevento 4

Bologna 4

Genoa 4

Spal 4

Torino 4

Cagliari 3

Milan 3

Crotone 2

Sampdoria 2

Sassuolo 2

Udinese 2

Verona 2

Atalanta 1

Chievo 1

Benevento e Inter in testa per legni subiti

Questa invece la graduatoria inversa, che vede al primo posto la coppia Benevento-Inter per pali/traverse centrati dai loro avversari. Almeno in questo caso, un record posivito per i sanniti ancora a secco di punti:

Benevento 7

Inter 7

Lazio 6

Napoli 6

Sampdoria 6

Sassuolo 6

Bologna 5

Crotone 5

Udinese 5

Cagliari 4

Fiorentina 4

Verona 4

Milan 3

Roma 3

Torino 3

Genoa 2

Spal 2

Atalanta 1

Chievo 1

Juventus 1

Dzeko e Immobile, il derby... dei legni

A livello di singoli, come anticipato, è Dzeko a guidare la classifica dei più sfortunati: 4 legni colpiti dal centravanti giallorosso. Alle sue spalle, il re dei gol e degli assist di questo campionato: Ciro Immobile ha centrato 3 pali, tutti nella stregata trasferta di Bologna del 25 ottobre. Un autentico derby, insomma, tra gli attaccanti simbolo delle due squadre capitoline. In attesa della stracittadina vera e propria di sabato 18 novembre. Ma ecco la graduatoria per singoli calciatori (con almeno due pali/traverse):

Edin Dzeko (Roma) 4

Ciro Immobile (Lazio) 3

Rodrigo Palacio (Bologna) 2

Federico Chiesa (Fiorentina) 2

Ivan Perisic, Matias Vecino (Inter) 2

Douglas Costa, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain (Juventus) 2

Nikola Kalinic (Milan) 2

Piotr Zielinski (Napoli) 2

Aleksandar Kolarov, Diego Perotti (Roma) 2

Mirco Antenucci (Spal) 2

M'Baye Niang (Torino) 2

Bram Nuytinck (Udinese) 2