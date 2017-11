Il West Ham ha esonerato Slaven Bilic. La decisione è stata presa dopo la pesante sconfitta rimediata all'Olympic Stadium contro il Liverpool, un 4-1 che fa sprofondare gli Hammes al terzultimo posto in Premier League con appena 9 punti dopo 11 giornate.

Arrivato nel 2015 dal Besiktas, Bilic lascia una squadra che non vince dal 30 settembre (1-0 allo Swansea) e che in campionato ha collezionato 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Ora si attende che il West Ham annunci il sostituto.

The Chairmen and board of West Ham United would like to place on record their thanks and gratitude to Slaven Bilic and his team.https://t.co/rg0Jvoh9Tf