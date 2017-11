Pesante sfogo del manager dell'Arsenal dopo la sconfitta sul campo del Manchester City: "Gli arbitri non lavorano abbastanza. Inaccettabile ciò che è successo oggi".

1 condivisione 4 stelle

3 ore fa di Alberto Casella

Arsene Wenger ha mille vite. Alzi la mano chi avrebbe detto che dopo una partenza zoppa in Premier League, per giunta con mezza squadra in scadenza e una tifoseria che gli ha voltato le spalle e da tempo non lo sopporta, sarebbe riuscito a raddrizzare la barra, tanto da arrivare a giocarsela quasi alla pari sul terreno del Manchester City?

Eppure è quello che è successo domenica pomeriggio all'Ethiad, dove l'Arsenal ha sì perso 3-1, ma in campo non ha affatto recitato la parte della vittima sacrificale, tanto che sul successo della squadra di Guardiola pesano un paio di "aiutini" arbitrali che in Italia avrebbero probabilmente fatto gridare allo scandalo.

Alla fine il City si è dimostrato superiore e ha legittimato la vittoria mettendo in mostra il solito bel gioco e creando tantissime occasioni da rete, ma alla resa dei conti sul suo successo hanno contato pure le decisioni di Michael Oliver, l'arbitro che prima ha concesso ai padroni di casa un rigore forse troppo generoso e poi ha ignorato un probabile fuorigioco sul terzo gol, quello che ha sigillato il match.

Premier League, Wenger attacca l'arbitro

Con la vittoria sull'Arsenal, ora il Manchester City guida la Premier League a quota 31 punti - su 33 disponibili - davanti a Tottenham e Manchester United che ne hanno 23, mentre il Chelsea a 22 ha staccato Burnley, Liverpool e gli stessi Gunners fermi a 19.

Gli episodi "incriminati" riguardano appunto il rigore che ha portato il City sul 2-0, nel quale il contatto fra Monreal e Sterling appare piuttosto veniale, e soprattutto la convalida della rete del 3-1, realizzata da Gabriel Jesus su assist di David Silva in più che probabile fuorigioco. Un trattamento che Wenger non ha digerito:

Il rigore non c'era assolutamente: sappiamo che Raheem Sterling sa tuffarsi bene e lo ha fatto anche oggi. Il fuorigioco successivo, poi, era evidente, chiarissimo. Eravamo sul 2-1, noi stavamo spingendo, ma quel gol in offside ha ucciso la partita.

Non è la prima volta che Wenger si lamenta dell'arbitraggio all'Ethiad: