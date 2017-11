Non lo vedremo più su un prato verde. Non avremo più la fortuna di ammirarlo mentre dipinge calcio. Andrea Pirlo lascia il calcio giocato, a 38 anni decide di porre fine a una carriera straordinaria costella di successi. La sua ultima partita rimarrà la semifinale della Eastern Conference dei playoff di MLS tra New York City e Columbus Crew, vinta 2-0 dai padroni di casa (successo inutile visto il 4-1 dell'andata). Pirlo fa il suo ingresso al 90' al posto di Matarrita, giusto il tempo di salutare tutti e congedarsi. Oggi su Facebook scrive una lettera:

Ultima partita in MLS. Il mio tempo nei NYFC sta per terminare e vorrei dire alcune parole. Voglio ringraziare tutti per la gentilezza e il supporto che mi hanno dato in questa città incredibile. Grazie ai tifosi fantastici, allo staff tecnico e a tutti quelli che sono dietro le scene, grazie ai miei compagni di squadra. Non sta volgendo al termine solo la mia avventura a New York, ma sta per finire anche il mio viaggio da calciatore, ecco perché voglio approfittare di questo momento per ringraziare la mia famiglia e miei bambini per tutto l’aiuto e l’amore che mi hanno sempre dato, per dire grazie a tutte le squadre in cui ho giocato, a tutti i compagni con cui ho avuto il piacere di giocare insieme, a tutte le persone che hanno fatto sì che la mia carriera sia stata così bella. Ultimi, ma non per importanza, voglio dire grazie ai tifosi che mi hanno sempre mostrato il loro supporto in tutto il mondo. Sarete sempre con me e nel mio cuore.