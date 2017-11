Riviviamo la perla dello spagnolo nel match contro il Las Palmas vinto 3-0 dal Real Madrid.

8 ore fa

Segna solo gol pazzeschi. A Marco Asensio non piacciono le cose semplici: o fa capolavori o fa capolavori. L'ultimo nel match tra Real Madrid e Las Palmas valido per l'11esima giornata di Liga. Un destro di controbalzo terrificante che al 56' è valso il 2-0 per i Blancos. A chiudere i contri sarà poi Isco per il definitivo 3-0. Con questa rete Asensio ha raggiunto quota 4 gol in 11 presenze di Liga, sono invece 7 le esultanze se prendiamo in esame tutte le competizioni.

Liga, gli highlights di Real Madrid v Las Palmas 3-0