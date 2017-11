Il Celta Vigo sale all'11esimo posto a quota 14 punti, l'Athletic Bilbao resta a 11 in 15esima piazza.

La reazione dell'Athletic Bilbao porta i suoi frutti al 38' quando Boveda mette in mezzo e Raul Garcia di controbalzo segna un gol tanto bello quanto inutile.

I padroni di casa chiudono il match in appena 10 minuti: passano al 16' con il colpo di testa di Sergi Gomez su cross di Pione Sisto; raddoppiano al 22' grazie a Iago Aspas che sfrutta il lancio di Fontas e batte Kepa con un diagonale; calano il tris al 26' sempre con Iago Aspas che spizza il traversone dalla destra di Wass.

Dal 16' al 26' i galiziani chiudono il match con Sergi Gomez e la doppietta di Iago Aspas. La rete di Raul Garcia non evita ai baschi il terzo ko di fila in campionato.

