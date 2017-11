Il laziale non ha giocato per il rinvio della partita con l'Udinese ma resta in vetta. Si avvicina al podio il centravanti del PSG, autore di una doppietta contro il Guingamp.

1 condivisione 0 stelle

2 ore fa di Daniele Minuti

Ciro Immobile rimane in testa alla classifica della Scarpa d'oro, ma dopo questo weekend deve guardarsi le spalle da un avversario decisamente agguerrito: Edinson Cavani ha infatti messo a segno una doppietta nella partita del Paris Saint-Germain, avvicinandosi al podio.

Il giocatore della Lazio è ancora in vetta dopo le partite del fine settimana senza aver giocato, dato il rinvio dell'incontro di domenica pomeriggio contro l'Udinese dovuto alla pioggia. Nonostante ciò, il biancoceleste è primo con 28 punti e 14 gol davanti ad Albert Prosa e Rauno Sappinen, attaccanti del campionato estone entrambi a quota 27 punti con altrettante reti, per via del coefficiente di difficoltà minore dovuto al livello del torneo.

Dietro i due calciatori estoni, nella classifica della Scarpa d'Oro, c'è la coppia formata da Falcao e Cavani che hanno 26 punti grazie alle loro 13 marcature a testa in Ligue 1 (campionato con un coefficiente di 2,0), seguiti a ruota da Lionel Messi, rimasto a secco nella vittoria del Barcellona di sabato contro il Siviglia.

Classifica Scarpa d'oro: Immobile in vetta, doppietta per Cavani

Cavani ha aperto il weekend con una splendida doppietta nella roboante vittoria per 5-0 del suo Paris Saint-Germain in casa dell'Angers di sabato, che gli ha permesso di sorpassare Messi in classifica e di agganciare Falcao al terzo posto, data l'assenza del colombiano contro il Guingamp per infortunio.

Avanzano anche Lewandowski e Fekir: il primo ha segnato nel Klassiker contro il Borussia Dortmund, mentre anche il franco-algerino algerino è stato autore di una doppietta nel "derby del Rodano" fra Lione e Saint-Etienne. Oltre a Messi, niente gol nel weekend anche per gli altri due argentini che si trovano nelle prime posizioni, Icardi e Dybala.

Ecco quindi le prime posizioni della classifica della Scarpa d'Oro, il cui punteggio deriva dal numero di gol combinato con un moltiplicatore assegnato a seconda del coefficiente di difficoltà del campionato in cui milita il calciatore.

1) 28: Ciro Immobile (Lazio, ITA - 14 gol x 2,0)

2) 27: Albert Prosa (FCI Tallinn, EST - 27 gol x 1,0)

2) 27: Rauno Sappinen (Flora Tallinn, EST - 27 gol x 1,0)

4) 26: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, FRA - 11 gol x 2,0)

4) 26: Radamel Falcao (Monaco, FRA - 13 gol x 2,0)

6) 24: Lionel Messi (Barcellona, ESP - 12 gol x 2,0)

7) 23: Gerard Gohou (Kairat Almaty, KAZ - 23 gol x 1,0)

8) 22,5: Mikhail Gordeichuk (BATE Borisov, BLR - 15 gol x 1,5)

9) 22: Mauro Icardi (Inter, ITA - 11 gol x 2,0)

9) 22: Paulo Dybala (Juventus, ITA - 11 gol x 2,0)

9) 22: Robert Lewandowski (Bayern, GER - 11 x 2,0)

9) 22: Nabil Fekir (Lione, FRA - 11 gol x 2,0)