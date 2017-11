Dopo 13 giornate la classifica è ancora cortissima: tra la prima e l'ultima in classifica ci sono appena 10 punti di distanza

0 condivisioni 0 stelle

21 minuti fa

Calendario Serie B che nella tredicesima giornata della Serie B ha confermato ancora una volta come regni un grandissimo equilibrio nel campionato cadetto. Nell'anticipo del venerdì il Palermo viene bloccato sul 2-2 dal Pescara di Zeman, ne approfitta il Frosinone che supera di misura il Parma (2-1). L'Empoli non va oltre il pari contro lo Spezia, il Venezia è corsaro a Brescia (1-2). Stasera il posticipo tra Perugia e Avellino.

Calendario Serie B 2017/2018: sfida clou Cremonese-Palermo

La seconda contro la prima: il calendario Serie B nella quattordicesima giornata riserva un'altra trasferta ostica per il Palermo, che sarà ospite della Cremonese. Approfittando della sosta della Serie A, gran parte delle squadre scenderanno in campo domenica 12 novembre.

Sabato solo tre match: Pro Vercelli-Empoli alle 15, Avellino-Entella alle 18, Spezia-Frosinone alle 20.30. Il giorno dopo apriranno le danze alle 12.30 Venezia e Perugia, poi tutte le altre. Bari-Pescara alle 20.30 chiuderà la quattordicesima giornata.

1^ giornata, 26 ago 2017 - 20 gen 2018

AVELLINO - BRESCIA 2-1

BARI - CESENA 3-0

CARPI - NOVARA 1-0

CITTADELLA - ASCOLI 3-2

PALERMO - SPEZIA 2-0

PARMA - CREMONESE 1-0

PESCARA - FOGGIA 5-1

PRO VERCELLI - FROSINONE 0-2

TERNANA U. - EMPOLI 1-1

V.ENTELLA - PERUGIA 1-5

VENEZIA - SALERNITANA 0-0

2^ giornata, 3 set 2017 - 27 gen 2018

ASCOLI - PRO VERCELLI 1-0

BRESCIA - PALERMO 0-0

CESENA - VENEZIA 0-0

CREMONESE - AVELLINO 3-1

EMPOLI - BARI 3-2

FOGGIA - V.ENTELLA 1-1

FROSINONE - CITTADELLA 2-1

NOVARA - PARMA 0-1

PERUGIA - PESCARA 4-2

SALERNITANA - TERNANA U. 3-3

SPEZIA - CARPI 0-1

3^ giornata, 9 Set 2017 3 Feb 2018

ASCOLI - NOVARA 1-0

AVELLINO - FOGGIA 5-1

BARI - VENEZIA 0-2

CARPI - SALERNITANA 1-0

CITTADELLA - PERUGIA 1-1

PALERMO - EMPOLI 3-3

PARMA - BRESCIA 0-1

PESCARA - FROSINONE 3-3

PRO VERCELLI - CREMONESE 1-4

SPEZIA - V.ENTELLA 2-1

TERNANA U. - CESENA 1-0

4ª Giornata 16 Set 2017 10 Feb 2018

BRESCIA - PRO VERCELLI 0-0

CESENA - AVELLINO 3-1

CREMONESE - CARPI 1-1

EMPOLI - ASCOLI 3-0

FOGGIA - PALERMO 1-1

FROSINONE - BARI 3-2

NOVARA - CITTADELLA 1-0

PERUGIA - PARMA 3-0

SALERNITANA - PESCARA 2-2

V.ENTELLA - TERNANA U. 3-1

VENEZIA - SPEZIA 0-0

5ª Giornata 19 Set 2017 17 Feb 2018

ASCOLI - FROSINONE 0-1

AVELLINO - VENEZIA 1-1

BARI - CREMONESE 1-0

CARPI - FOGGIA 1-3

CITTADELLA - CESENA 4-0

PALERMO - PERUGIA 1-0

PARMA - EMPOLI 1-2

PESCARA - V.ENTELLA 2-2

PRO VERCELLI - SALERNITANA 1-1

SPEZIA - NOVARA 1-0

TERNANA U. - BRESCIA 1-1

6ª Giornata, 23 set 2017 - 24 feb 2018

BARI - TERNANA U. 3-0

BRESCIA - FOGGIA 2-2

CESENA - ASCOLI 0-2

CREMONESE - PESCARA 0-0

EMPOLI - CITTADELLA 0-1

NOVARA - AVELLINO 1-2

PALERMO - PRO VERCELLI 2-1

PERUGIA - FROSINONE 1-0

SALERNITANA - SPEZIA 2-0

V.ENTELLA - CARPI 0-0

VENEZIA - PARMA 0-1

7ª Giornata, 30 set 2017- 27 feb 2018

ASCOLI - PALERMO 0-0

AVELLINO - EMPOLI 3-2

BRESCIA - PERUGIA 2-1

CARPI - PESCARA 0-1

CITTADELLA - V.ENTELLA 0-1

FOGGIA - NOVARA 2-2

FROSINONE - CREMONESE 0-0

PARMA - SALERNITANA 2-2

PRO VERCELLI - CESENA 5-2

SPEZIA - BARI 1-0

TERNANA U. - VENEZIA 2-3

8ª Giornata, 8 ott 2017 - 3 mar 2018

BARI - AVELLINO 2-1

CESENA - SPEZIA 1-0

CREMONESE - TERNANA U. 3-3

EMPOLI - FOGGIA 3-1

NOVARA - FROSINONE 2-1

PALERMO - PARMA 1-1

PERUGIA - PRO VERCELLI 1-5

PESCARA - CITTADELLA 1-2

SALERNITANA - ASCOLI 0-0

V.ENTELLA - BRESCIA 3-0

VENEZIA - CARPI 2-0

9ª Giornata, 14 0tt 2017 - 10 mar 2018

ASCOLI - VENEZIA 3-3

AVELLINO - SALERNITANA 2-3

BRESCIA - NOVARA 0-1

CARPI - CESENA 2-1

CITTADELLA - CREMONESE 1-2

FOGGIA - PERUGIA 2-1

FROSINONE - PALERMO 0-0

PARMA - PESCARA 0-1

PRO VERCELLI - BARI 2-2

TERNANA U. - SPEZIA 4-2

V.ENTELLA - EMPOLI 2-3

10ª Giornata, 21 ott 2017 - 17 mar 2018

BARI - CITTADELLA 4-2

CESENA - FOGGIA 3-3

CREMONESE - BRESCIA 2-0

PALERMO - NOVARA 0-2

PARMA - V.ENTELLA 3-1

PESCARA - AVELLINO 2-1

PRO VERCELLI - CARPI 0-0

SALERNITANA - FROSINONE 1-1

SPEZIA - PERUGIA 4-2

TERNANA U. - ASCOLI 1-1

VENEZIA - EMPOLI 1-0

11ª Giornata, 24 ott 2017 - 25 mar 2018

ASCOLI - SPEZIA 3-1

AVELLINO - PRO VERCELLI 1-0

BRESCIA - BARI 2-1

CARPI - PALERMO 1-3

CITTADELLA - VENEZIA 2-1

EMPOLI - PESCARA 3-1

FOGGIA - PARMA 0-3

FROSINONE - TERNANA U. 4-2

NOVARA - SALERNITANA 2-3

PERUGIA - CESENA 0-3

V.ENTELLA - CREMONESE 1-1

12ª Giornata, 28 0tt 2017 - 29 mar 2018

BARI - ASCOLI 3-0

CESENA - NOVARA 2-2

CREMONESE - PERUGIA 3-3

PALERMO - V.ENTELLA 2-0

PARMA - AVELLINO 2-0

PESCARA - BRESCIA 0-3

PRO VERCELLI - FOGGIA 1-4

SALERNITANA - EMPOLI 2-1

SPEZIA - CITTADELLA 0-0

TERNANA U. - CARPI 0-0

VENEZIA - FROSINONE 1-1

13ª Giornata, 4 nov 2017 - 7 apr 2018

BRESCIA - VENEZIA 2-1

CARPI - ASCOLI 1-3

CITTADELLA - TERNANA U. 2-1

EMPOLI - SPEZIA 3-1

FOGGIA - CREMONESE 0-3

FROSINONE - PARMA 4-2

NOVARA - PRO VERCELLI 2-3

PERUGIA - AVELLINO 0-3

PESCARA - PALERMO 2-2

SALERNITANA - BARI 2-2

V.ENTELLA - CESENA 2-2

14ª Giornata 12 Nov 2017 14 Apr 2018

ASCOLI - FOGGIA

AVELLINO - V.ENTELLA

BARI - PESCARA

CARPI - BRESCIA

CESENA - SALERNITANA

CITTADELLA - PARMA

CREMONESE - PALERMO

PRO VERCELLI - EMPOLI

SPEZIA - FROSINONE

TERNANA U. - NOVARA

VENEZIA - PERUGIA

15ª Giornata 18 Nov 2017 17 Apr 2018

BRESCIA - SPEZIA

EMPOLI - CESENA

FOGGIA - TERNANA U.

FROSINONE - AVELLINO

NOVARA - BARI

PALERMO - CITTADELLA

PARMA - ASCOLI

PERUGIA - CARPI

PESCARA - PRO VERCELLI

SALERNITANA - CREMONESE

V.ENTELLA - VENEZIA

16ª Giornata 25 Nov 2017 21 Apr 2018

ASCOLI - CREMONESE

AVELLINO - PALERMO

BARI - FOGGIA

CARPI - PARMA

CESENA - BRESCIA

CITTADELLA - SALERNITANA

EMPOLI - FROSINONE

PRO VERCELLI - V.ENTELLA

SPEZIA - PESCARA

TERNANA U. - PERUGIA

VENEZIA - NOVARA

17ª Giornata 2 Dic 2017 28 Apr 2018

AVELLINO - CARPI

BRESCIA - SALERNITANA

CREMONESE - SPEZIA

FOGGIA - CITTADELLA

FROSINONE - CESENA

NOVARA - EMPOLI

PALERMO - VENEZIA

PARMA - PRO VERCELLI

PERUGIA - ASCOLI

PESCARA - TERNANA U.

V.ENTELLA - BARI

18ª Giornata 9 Dic 2017 1 Mag 2018

ASCOLI - V.ENTELLA

BARI - PALERMO

CESENA - PESCARA

CITTADELLA - AVELLINO

EMPOLI - CARPI

FROSINONE - BRESCIA

NOVARA - CREMONESE

SALERNITANA - PERUGIA

SPEZIA - FOGGIA

TERNANA U. - PARMA

VENEZIA - PRO VERCELLI

19ª Giornata 16 Dic 2017 5 Mag 2018

AVELLINO - ASCOLI

BRESCIA - CITTADELLA

CARPI - FROSINONE

CREMONESE - EMPOLI

FOGGIA - VENEZIA

PALERMO - TERNANA U.

PARMA - CESENA

PERUGIA - BARI

PESCARA - NOVARA

PRO VERCELLI - SPEZIA

V.ENTELLA - SALERNITANA

20ª Giornata 24 Dic 2017 12 Mag 2018

ASCOLI - PESCARA

BARI - PARMA

CESENA - PALERMO

CITTADELLA - CARPI

EMPOLI - BRESCIA

FROSINONE - V.ENTELLA

NOVARA - PERUGIA

SALERNITANA - FOGGIA

SPEZIA - AVELLINO

TERNANA U. - PRO VERCELLI

VENEZIA - CREMONESE

21ª Giornata 31 Dic 2017 18 Mag 2018

AVELLINO - TERNANA U.

BRESCIA - ASCOLI

CARPI - BARI

CREMONESE - CESENA

FOGGIA - FROSINONE

PALERMO - SALERNITANA

PARMA - SPEZIA

PERUGIA - EMPOLI

PESCARA - VENEZIA

PRO VERCELLI - CITTADELLA

V.ENTELLA - NOVARA

La classifica di Serie B

In testa alla classifica di Serie B torna il Frosinone con 23 punti, che approfitta del mezzo passo falso del Palermo (22) a Pescara (17) per riportarsi avanti,con un punto di vantaggio sui rosanero.

In terza posizione (21), il terzetto composto da Cremonese, Empoli e Venezia. A 20 punti chiudono la griglia dei playoff Bari, Salernitana e Parma. In coda Perugia, Entella e Foggia hanno 14 punti, uno in più delle quattro squadre che chiudono la classifica con 13 punti: Pro Vercelli, Ternana, Ascoli e Cesena.