La doppietta contro il Crotone non è passata inosservata, l'esterno sarebbe perfetto per lo scacchiere del mister ex Empoli. Ma per gennaio è un'operazione difficile...

1 condivisione 0 stelle

4 ore fa di Francesco Bizzarri

Crisi Napoli? Non scherziamo. Ma la squadra di Sarri viene da una settimana non proprio positiva. La sconfitta contro il Manchester City e il mezzo passo falso con il Chievo Verona hanno fatto cadere qualche certezza. Ecco perché si guarda già al calciomercato di gennaio. Servono rinforzi, la panchina è corta e vanno rimpiazzati gli infortunati.

Prima il ko di Milik, poi quello di Ghoulam. Giocatori fondamentali per la formazione di Sarri. La lista della spesa del ds Giuntoli si allunga di giorno in giorno: Roberto Inglese (già acquistato in estate) arriverà. Sulla fascia si fanno tanti nomi, in primis quello di Adam Masina. E poi? Nel mirino ci è finito anche Simone Verdi del Bologna.

Il Napoli è a caccia di esterni, Ounas non convince, così come Giaccherini. Servono uomini per un turnover di massima qualità per puntare sempre più in alto. Il calciomercato di gennaio può essere la finestra giusta per affondare il colpo.

Calciomercato Napoli, Verdi uno dei nomi per la fascia

Calciomercato Napoli, piace (e tanto) Simone Verdi

L’indiscrezione di calciomercato arriva dopo la grande prestazione di Simone Verdi contro il Crotone. L’esterno 25enne del Bologna ha realizzato due gol su punizione: uno di sinistro e uno di destro. Il talento ex Milan è sbocciato definitivamente con Donadoni. Tredici presenze, 3 reti e un assist. E siamo solo all’inizio.

Al Napoli piace, al suo allenatore ancora di più. Maurizio Sarri lo ha già allenato ad Empoli. Lo stima e il calciatore vede nel tecnico il suo mentore. Ritrovarsi in azzurro sarebbe il giusto finale di una bella storia.

69 Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-70

Chiudi 1 di 69

L’ostacolo

Simone Verdi è sotto contratto con il Bologna fino al 2021. Il suo procuratore smentisce qualsiasi contatto per ora. Affare difficile a gennaio? Secondo Calciomercato.it, Giuntoli potrebbe provarci con forza a giugno del 2018. Eppure Sarri spinge per avere qualcuno subito: tutto dipenderà dal cammino degli azzurri da qui fino alla fine dell’anno. Le ambizioni ci sono, la lista degli acquisti è pronta.