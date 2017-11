Al Monumental gli Xeneizes vincono 2-1 grazie alle reti di Cardona e Nandez, di Ponzio il momentaneo pareggio. Un espulso per parte: Fernandez e Cardona.

4 ore fa

Solito Superclasico. Ricco di gol, emozioni e falli killer. Alla fine ha vinto il Boca Juniors che al Monumental si è imposto 2-1 nel match valido per l'ottava giornata della Superliga. La svolta della partita al 38': intervento folle di Fernandez su Cardona e rosso diretto. Proprio Cardona calcia la punizione dal limite e porta avanti i suoi.

Ancora protagonista Cardona al 61', quando viene espulso per una gomitata (in realtà è una manata appena accennata) rifilata a Enzo Perez e finisce anche lui sotto la doccia ristabilendo la parità numerica. Al 69' arriva il pareggio dei Millonarios con un gol fantastico di Ponzio: un destro dalla distanza che non lascia scampo a Rossi.

Monumental in delirio ma subito ammutolito al 73'. Cross di Perez per Nandez che al volo sigla il 2-1 e regala tre punti alla banda di Schelotto. Il Boca resta così primo a punteggio pieno dopo 8 giornate a +12 sugli eterni rivali.