Il difensore brasiliano, molto vicino ad Abramovich, escluso dal tecnico pugliese nella super sfida con il Manchester United.

56 condivisioni 0 stelle

48 minuti fa di Marco Ercole

Il Telegraph lo aveva anticipato qualche ora fa: Conte non avrebbe fatto sconti, mettendo fuori chiunque non avesse dimostrato di rispettare le sue indicazioni. Il fatto che la prima testa a cadere sia quella con la folta chioma di David Luiz, però, alimenta dubbi e insinuazioni.

Il difensore brasiliano non è stato convocato per la delicatissima sfida di Premier League a Stamford Bridge tra il Chelsea e il Manchester United di Mourinho, una partita che - come riportato da SkySport - potrebbe anche decretare l'esonero dell'allenatore pugliese.

Ma perché Conte rinuncia a uno dei suoi migliori difensori? Il motivo ufficioso è la sua prestazione nella débacle contro la Roma in Champions League, nonché il "vaffa" plateale ricevuto al momento della sua sostituzione allo Stadio Olimpico. Ma in Gran Bretagna sono certi che lo abbia fatto perché lo stesso David Luiz sia uno dei Blues più vicini al presidente Roman Abramovich, la cui sintonia attuale con il suo manager, Antonio Conte, è a dir poco ai minimi storici.

150 Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Roma v Chelsea - Champions League 2017/2018-foto-151

Chiudi 1 di 150

Premier League, Conte esclude David Luiz

Il campione in carica della Premier League è sotto esame da tempo, la sonora sconfitta con la Roma ha reso ancora più traballante la sua posizione. E ora all'orizzonte c'è il Manchester United dell'odiato Mourinho (calcisticamente, s'intende), che sarebbe ben felice di propiziare l'esonero di colui che, a inizio stagione, lo prese ad esempio come modello da non imitare:

Spero di non fare la fine di Mourinho che venne esonerato dopo aver vinto la Premier League.

Il portoghese si ricorda certamente di quelle parole, non è uno che dimentica facilmente certe cose. Ma anche Conte ha buona memoria e ha vissuto da vicino quanto accaduto a Ranieri con il suo Leicester.

L'allenatore testaccino, nonostante la storica vittoria della Premier League alla guida delle Foxes, venne allontanato dalla panchina proprio per via di alcuni giocatori che avevano iniziato a remargli contro: nell'idea dell'ex ct azzurro, probabilmente, David Luiz potrebbe fare la stessa cosa. La sua vicinanza con Abramovich è pericolosa, soprattutto in un momento così delicato. E contro il nemico per eccellenza, soprattutto adesso, è meglio evitare qualsiasi distrazione.