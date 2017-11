Dopo il match di pugilato dello scorso 26 agosto a Las Vegas, Notorious suggerisce un rematch nell'ottagono.

2 ore fa di Marco Ercole

Lo scorso 26 agosto hanno scritto la storia. Floyd Mayweather da una parte, Conor McGregor dall'altra. Dopo oltre un anno di provocazioni, insulti e promesse, la leggenda della boxe e l'uomo simbolo dell'UFC si sono sfidati in un match di pugilato.

L'esito era abbastanza scontato, è vero. Pretty Boy Floyd ha riaperto e richiuso la sua carriera centrando la 50esima vittoria su 50 incontro, con un ko tecnico stabilito dall'arbitro al decimo round.

Troppo presto per Notorious, che avrebbe voluto continuare a lottare. E in effetti la differenza sul ring non è stata così abissale come pensavano in molti. McGregor ha dimostrato di essere arrivato pronto e in buona condizione, anche se alla fine la maggiore esperienza di Mayweather nel suo sport ha fatto la differenza. Di certo sono stati contenti entrambi, perché la sfida è entrata nella storia della boxe almeno per quello che riguarda gli incassi. Tra cachet e percentuali sul PPV è arrivato a 300 milioni di dollari Floyd, si è fermato "solo" a 100 invece Conor.

Mayweather vs McGregor, rivincita in UFC?

Entrambi se li sono e se li stanno godendo ancora oggi, come testimoniano i loro scatti postati sui social network. Ma adesso l'atleta irlandese tornerà a lottare nell'ottagono, lo ha detto chiaramente alla BBC:

Il mio obiettivo ora è tornare a lottare in UFC, dove devo difendere il mio titolo dei pesi leggeri.

Ciò non significa però che abbia dimenticato quanto accaduto lo scorso 26 agosto, anzi. McGregor vorrebbe che la sfida con Mayweather non si fosse esaurita quella notte a Las Vegas.

Mi piacerebbe sfidarlo di nuovo, ma in MMA. Se lui fosse d’accordo, perché non farlo? Se mi concedesse una rivincita, vincerei io, non ho alcun dubbio al riguardo.

Queste sono le dichiarazioni ufficiali di Notorious alla BBC. Poi ce ne sono altre, ancora più interessanti, riportate da Business Insider, secondo le quali a margine di un evento celebrato a Glasgow, McGregor sarebbe andato anche oltre:

Mayweather mi parlò di una sfida in MMA. Quindi, se sta bene a lui, facciamolo. Mi piacerebbe vederlo nel mio campo a combattere. Io mi sono guadagnato il suo rispetto facendolo, ora tocca a lui.

Sarà vero?