L'attaccante italiano protagonista nel bene e nel male: prima trasforma il penalty che regala la vittoria al Nizza contro il Dijon, poi nel finale si fa espellere per un fallo da dietro.

2 ore fa

Una risposta alla domanda che in molti si sono posti dopo le convocazioni di Ventura per il doppio impegno contro la Svezia: perché non c'è Mario Balotelli? Perché continua a ripetere sempre gli stessi errori, perché non cambia mai.

Nel match tra Nizza e Dijon valido per la dodicesima giornata di Ligue 1, l'attaccante italiano sblocca il match al 40' su calcio di rigore (procurato da Pléa) e segna il sesto gol in 8 presenze di campionato.

Nella ripresa il più propositivo è sempre lui, ma il raddoppio non arriva. Il fattaccio all'89', quando Balotelli perde un pallone e per recuperarlo atterra Yamberé da dietro: per l'arbitro è espulsione diretta. Non contento, prima di lasciare il campo Super Mario se la prende col quarto uomo e dà un pugno alla panchina.

Classifica Ligue 1

Il Nizza interrompe una serie di quattro sconfitte consecutive (sei contando anche le due in Europa League contro la Lazio) e si porta a 13 punti, a +3 sulla zona retrocessione, superando proprio il Dijon fermo a 12.