L'ingresso in campo dell'ex Sassuolo è vitale per la squadra di Calleja, che si sbarazza del fanalino di coda Malaga e sale al quinto posto, sorpassando il Siviglia.

12 minuti fa di Michele Pedrotti

All'Estadio de la Ceramica il Villarreal batte 2-0 il Malaga grazie alla doppietta di Nicola Sansone nella ripresa. Tre punti che permettono alla formazione di Javi Calleja di salire a quota 20 in Liga sorpassando il Siviglia al quinto posto. Resiste inoltre l'imbattibilità casalinga tra campionato ed Europa League (sei vittorie e quattro pareggi). Per quanto riguarda la squadra di Michel, continua il pessimo rendimento lontano dalla Rosaleda (nessun punto e nessun gol segnato) e l'ultimo posto solitario continua ad essere realtà.

La cronaca di Villarreal vs Malaga

Non è un primo tempo che passerà agli annali della Liga, poiché né il Villarreal né il Malaga riescono a rendersi pericolosi. Nella prima parte a giocare meglio sono i padroni di casa, al cui giro palla manca però quel pizzico di incisività necessaria a trovare il gol del vantaggio. Nel finale invece prendono fiducia gli uomini di Michel, che si fanno vedere con maggiore insistenza dalle parti di Mariano Barbosa.

#VillarrealMálaga 0-0 🚨 49' | ¡Más fotos 📸 del partido en el Estadio de la Cerámica! pic.twitter.com/3M9kz4UHyz — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 5, 2017

La ripresa

Il primo vero guizzo del match per il Villarreal arriva dal mancino del debuttante Chuca, che calibra male il cross e per poco non sorprende Roberto, attento ad alzare in angolo. Risposta immediata del Malaga: cross di Castro, colpo di testa insidioso di Penaranda e Mariano Barbosa vola salvano i suoi con la manona.

Al 67' arriva l'occasione giusta per la squadra di Calleja, che va in vantaggio grazie al gol del neo entrato Nicola Sansone, servito benissimo da Bacca e bravo ad insaccare con un colpo di testa. Curioso che, nella serata in cui in Serie A si gioca Sassuolo-Milan, i protagonisti di questo gol siano due ex di emiliani e rossoneri.

Passano otto minuti ed è ancora l'italiano a bucare Roberto, siglando il gol che di fatto chiude la partita. Imbeccato con un gran pallone in profondità da Fornals, l'ex Sassuolo controlla bene e non sbaglia in area salendo così a tre gol in questa Liga.